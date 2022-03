Nico Hülkenberg: «Auch physisch wird es schwierig»

Nico Hülkenberg darf erneut für einen Kollegen ein Formel-1-Rennen bestreiten. Der Deutsche, der Sebastian Vettel ersetzt, freut sich auf den Last-Minute-Einsatz, weiss aber auch, dass es nicht einfach werden wird.

Wie schon bei seinen Einsätzen in der Saison 2020 wurde Nico Hülkenberg auch in Bahrain in letzter Minute zu Hilfe gerufen. Der 34-Jährige aus Emmerich wird das erste Kräftemessen der Formel 1 auf dem Bahrain International Circuit im Aston Martin-Renner von Sebastian Vettel bestreiten. Denn der vierfache Weltmeister muss sich nach einem positiven Covid-19-Test isolieren.

Die Herausforderung ist gross, wie der Deutsche aus seinen früheren Einsätzen als Ersatzfahrer weiss. Er durfte bereits 2020 für Sergio Pérez in Silverstone und später im gleichen Jahr für Lance Stroll auf dem Nürburgring übernehmen und holte in beiden Rennen, an denen er teilnehmen konnte, auch Punkte: In Silverstone glänzte er mit dem dritten Platz im Qualifying und dem siebten Platz im Rennen. In der Eifel musste er als Letzter losfahren und schaffte es als Achter in die Top-Ten.

In Bahrain hat sich Hülkenberg zunächst vorgenommen, so schnell wie möglich auf Touren zu kommen: «Ich habe den Anruf gestern morgen bekommen, danach habe ich gepackt und mich gleich auf den Weg gemacht. Die Situation ist sicherlich interessant und ich werde Runde für Runde schauen, wie es läuft. Natürlich hatte ich im Gegensatz zu den anderen Fahrern nicht die Chance, ein paar Testtage zu absolvieren, aber wir werden sehen, wie es läuft.»

Gefragt nach seiner grössten Herausforderung beschreibt der Blondschopf: «Es wird sicher nicht einfach, das Limit zu finden, auch physisch wird es keine leichte Aufgabe, denn ich habe seit meinem letzten Einsatz auf dem Nürburgring kein Rennen mehr bestritten. Ich erwarte, dass ich heute mit Informationen zugeschüttet werde und ich werde mich darauf konzentrieren, so schnell wie möglich das Tempo zu finden und ein gutes Gefühl fürs Auto zu entwickeln.»

Dass er bereits Last-Minute-Einsätze erfolgreich bestritten hat, will Hülkenberg nicht überbewerten: «Klar hatte ich diese Situation schon und weiss, was mich erwartet. Ich denke, die Erfahrung ist sicher hilfreich, gleichzeitig ist mein letzter Einsatz aber schon eine Weile her und die Autos sind ganz neu. Bei den vergangenen Malen wusste ich, wie sich die Autos jener Generation anfühlen. Hier ist es anders, ich muss gleich loslegen und so schnell wie möglich lernen.»

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 18. März

11.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.00: Erstes Training

13.20: ORF1 – Erstes Training

15.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – Bahrain 2021

18.40: Sky Sport F1 – Top 10: Most dramatic moments in 2021

19.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

Samstag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00: Sky Sport F1 – Titelkampf 2021

09.15: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.45: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

14.20: ORF1 – Drittes Training Highlights

14.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45: ORF1 – Formel-1-News

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 20. März

06.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40: ORF1 – Formel-1-News

15.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.50: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.50: ServusTV – Bahrain-GP Highlights