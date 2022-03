Lewis Hamilton (5.): «Spitzenreiter werden wegziehen»

Lewis Hamilton musste sich im Qualifying zum ersten Saisonlauf in Bahrain mit dem fünften Platz begnügen. Der Mercedes-Pilot erklärte hinterher: «Ich bin nicht erleichtert, aber generell happy mit dem heutigen Tag.»

Lewis Hamilton hatte es vorausgesagt, und das Qualifying lieferte die Bestätigung: Die Probleme, die Mercedes in den Vorsaison-Testfahrten bekundet hat, sind noch nicht gelöst. Der siebenfache Weltmeister machte das Beste aus seiner Lage und drehte im Abschlusstraining zum ersten Kräftemessen auf dem Bahrain International Circuit die fünftschnellste Runde.

Von Charles Leclercs Pole-Zeit war Hamiltons Bestleistung von 1:31,238 min ganze 0,680 sec entfernt, auf seinen letztjährigen Titelrivalen Max Verstappen fehlten ihm immer noch mehr als fünf Zehntel. Trotzdem erklärte er nach getaner Arbeit: «Ich bin nicht erleichtert, aber generell happy mit dem heutigen Tag – speziell angesichts der Lage, in der wir in den letzten Wochen steckten.»

«Das Fahren war mit den Problemen, die wir hatten, ein kleiner Albtraum, aber wir haben hart weitergearbeitet und ich bin sehr stolz auf alle, weil wir positiv geblieben sind», fügte der Brite an. Und er stellte klar: «Die Jungs, die vor uns starten, sind in einer eigenen Liga unterwegs. Aber ich bin nicht unzufrieden mit dem fünften Startplatz, auch wenn ich nicht in der ersten Reihe stehe.»

Mit Blick aufs Rennen ergänzte Hamilton: «Die Spitzenreiter werden wegziehen, sie waren am Freitag im Renntrimm eine Sekunde schneller unterwegs. Ich werde wohl mit den Jungs dahinter kämpfen und natürlich nichts unversucht lassen, um so schnell wie möglich zu sein. Aber wie gesagt, die Jungs vor mir sind ein ganzes Stück schneller.» Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff fasste zusammen: «Wir müssen realistisch sein, was unsere Leistung im Moment angeht, wir sind derzeit das drittschnellste Team im Feld.»

Qualifying, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,558 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,681

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,687

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,921

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:31,238

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,560

07. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,808

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,195

09. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,216

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:32,338

11. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:31,782

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,998

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,008

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:32,664

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,543

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:32,750

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,945

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,032

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,634