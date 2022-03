Jacques Villeneuve: «Gefahr, dass Ferrari einschläft»

Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve schätzt das Kräfteverhältnis der neuen Königsklasse ein. Der elffache GP-Sieger aus Kanada spricht über Ferrari, Max Verstappen und Lewis Hamilton.

Wir stehen vor dem ersten WM-Lauf einer neuen Formel-1-Ära, mit brandneuen Autos, welche dank geänderter Aerodynamik besseren Sport ermöglichen sollen. Auch Jacques Villeneuve – mit Frau und Kind in Bahrain – kann es kaum erwarten, im ersten Saisonrennen zu sehen, wie die Hackordnung dieser neuen Formel 1 wirklich aussieht.

Der 50-jährige Kanadier sagt: «Wie die Saison genau verlaufen wird, ist kaum abzuschätzen. Denn bei einer so radikalen Veränderung im Reglement sind die Entwicklungsschritte sehr gross. Heute gucken sich die Teams alle um, was funktioniert, was nicht, dann wird umgebaut.»

Zu Ferrari sagt Villeneuve: «Ein starkes Auto, offenbar mühelos zu fahren, das zudem die Reifen schont. Aber es besteht das Risiko, dass Ferrari ein wenig einschläft. Wenn es gut läuft, dann suchst du nicht nach weiteren Problemen.»

Wenn Ferrari ein siegfähiges Auto hat: Wie wird Ferrari mit Leclerc und Sainz umgehen? Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve meint: «Das ist ein Problem, das man als Team gerne hat, wenn es sich um zwei Siegfahrer handelt. Beide haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Nur mit dem Unterschied, dass Leclerc einen langjährigen Vertrag hat und Sainz nicht. Daher ist es für Carlos wichtiger, die Nase vorn zu haben.»

Ist Jacques von den Schwierigkeiten bei Mercedes überrascht? «Nein», antwortet der frühere Williams-Pilot meinem Kollegen Andrea Cremonesi von der Gazzetta dello Sport. «Wenn du solch gewaltige Änderungen ans Auto bringst, wie das Mercedes mit diesen Seitenkästen getan hat, dann sind Probleme normal. Was für mich nun feststeht: Bei den Tests wurde nicht geblufft, die Schwierigkeiten sind echt.»

Zu Max Verstappen als Champion meint Villeneuve: «Wenn du den Titel holst, dann gibt dir das Vertrauen. Denn das ist der Beweis, dass du das kannst. Auch wenn Max jetzt im Abschlusstraining nicht die Nase vorn hatte – jeder weiss, welch bärenstarker Racer er ist. Er wird aus dem Red Bull Racing-Auto alles herausholen, garantiert.»

Die Enttäuschung aus Sicht von Jacques Villeneuve: «Alpine. Sie wollten einen grossen Schritt nach vorne machen, aber der Wagen ist weder standfest noch schnell.»





Qualifying, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,558

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,681

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,687

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,921

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:31,238

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,560

07. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,808

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,195

09. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,216

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:32,338

11. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:31,782

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,998

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,008

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:32,664

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,543

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:32,750

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,945

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,032

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,634