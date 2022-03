Lewis Hamilton (Mercedes/3.): Warnung an die Fans

Mercedes-Star Lewis Hamilton nimmt beim Grand Prix von Bahrain das Geschenk eines dritten Rangs gerne an. Der Engländer weiss aber: «Wir werden unsere Situation nicht im Handumdrehen verbessern können.»

Ganz ehrlich: Als die Silberpfeile im Training mit gravierenden Abstimmungsprobleme um den Kurs eierten, hätte niemand einen Cent auf einen dritten Platz von Lewis Hamilton gesetzt. Und doch – am Ende eroberte der siebenfache Weltmeister seinen 183. Podestplatz in der Formel 1 und hat 15 wichtige Punkte im Trockenen, sein Erzrivale Max Verstappen muss Bahrain mit leeren Händen verlassen.

Natürlich konnte Hamilton nur aufgrund der Ausfälle der beiden Red Bull Racing-Piloten Verstappen und Sergio Pérez aufs Podest gelangen. Aber der langjährige GP-Pilot Martin Brundle stellt fest: «So übel war der Renn-Speed von Mercedes nicht, wenn wir daran denken, wie schlecht die Strassenlage des Autos bisweilen gewesen ist. Ich schätze, wenn die ihr Auto in den Griff bekommen, dann erhalten wir, was sich alle wünschen – einen fabelhaften Dreikampf zwischen Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes.»

Lewis Hamilton nach dem Rennen: «Ich muss zugeben, wir hatten im Training unsere liebe Mühe. Es war ein schwieriges Rennwochenende. Ein Podestplatz ist wirklich ein unerwartetes Ergebnis, auch wenn wir dabei vom Pech anderer Piloten profitiert haben. George und ich haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht und sind dankbar für diese WM-Punkte.»

Lewis Hamilton schickt eine Warnung an seine Fans: «Ich weiss, es kommen nun jede Menge Teile an dieses Auto. Unsere Mannschaft arbeitet Tag und Nacht, damit wir diesen Wagen besser kennenlernen und schneller machen können. Wir müssen ehrlich sein – wir werden die Situation nicht im Handumdrehen verbessern können, denn wir haben ein fundamentales Problem, aber gerade in schwierigen Zeiten steht dieses Team zusammen wie ein Mann. Wir müssen hart und konzentriert weiterarbeiten. Diese Saison ist noch sehr lang.»





Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0