Christian Klien: Wieso Ferrari jetzt aufpassen muss 22.03.2022 - 11:34 Von Gino Bosisio

Ex-GP-Fahrer Christian Klien hat in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» die Leistung von Ferrari in Bahrain beleuchtet. Der 39-jährige Österreicher sagt, wieso die Italiener so stark waren.