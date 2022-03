Formel-1-CEO Domenicali: 30 GP, Las Vegas kommt

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali schliesst nicht aus, dass eine GP-Saison bis zu 30 WM-Läufe umfassen wird. Für 2023 ist die Rückkehr nach Las Vegas geplant, später ein Rennen in Afrika.

Wie entwickelt sich der grösste Zirkus der Welt weiter? In einem Interview mit Sky Sports F1 hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali angekündigt: Bei 23 WM-Läufen wie in der GP-Saison 2022 ist noch lange nicht Schluss, da gibt es viel Raum für noch mehr Rennen.

Der 56-jährige Italiener sagt: «Wir haben Interesse aus sehr vielen Städten, angefangen mit Las Vegas. Wir arbeiten an einer Strategie, wie wir die Formel 1 weiter entwickeln wollen. Abgesehen von einem Ausbau in Amerika und China streben wir die Rückkehr nach Afrika an, das ist definitiv ein Flecken Erde, der uns im Kalender fehlt.»

Der vorderhand letzte Grosse Preis von Südafrika fand 1993 statt, aber wenn die Königsklasse auf den Kontinent zurückkehrt, ist nicht gesagt, dass dies in Kyalami (bei Johannesburg) sein wird. Projekte gab es im Laufe der vergangenen Jahre in Kapstadt, in Tunesien und in Marokko.

In Las Vegas soll schon 2023 gefahren werden, angestrebt wird als ein Renntermin im November.

In der Formel-1-Verfassung Concorde-Abkommen sind die sportlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge im Dreieck Formel 1, Autosport-Weltverband FIA und Rennställe geregelt. Dieses Abkommen ist bis 2025 auf maximal 24 Rennen pro Jahr ausgelegt. Domenicali sagt: «Wir können leicht 24 Läufe machen, ich glaube sogar, dass Potenzial vorhanden ist, um mittelfristig pro Saison 30 Rennen zu fahren. Das Interesse ist vorhanden.»

Der frühere Ferrari-Teamchef weiter: «Es liegt an uns, eine gesunde Balance zu finden aus historischen Schauplätzen und neuen GP-Austragungsorten. Wir haben einige auslaufende Abkommen, und ich könnte mir vorstellen, dass einige der heutigen Rennen in Zukunft nicht mehr im Kalender zu finden sind.»

Hier eine Übersicht der Laufdauer heutiger WM-Läufe:



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2025

Australien 2023

Italien (Imola) 2025

USA (Miami) 2031

Spanien 2026

Monaco 2022

Aserbaischan 2024

Kanada 2029

Frankreich 2022

Österreich 2022

Grossbritannien 2024

Ungarn 2028

Belgien 2022

Niederlande 2023

Italien (Monza) 2024

Singapur 2022

Japan 2024

Mexiko 2022

USA (Austin) 2026

Brasilien 2025

Abu Dhabi 2030



Darüber hinaus ist mit Katar ein Abkommen abgeschlossen worden, wonach dort von 2023 bis 2031 ein WM-Lauf stattfinden wird.