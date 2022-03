Max Verstappen: «Haben trotzdem viel gelernt» 25.03.2022 - 12:58 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen musste in Bahrain eine bittere Pille schlucken. Auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien will der Red Bull Racing-Star Wiedergutmachung leisten.