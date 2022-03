Neue Formel-1-Regel: Strafen-Chaos wird entrümpelt

In den letzten Jahren wurde wegen Strafversetzungen oft gerätselt, wie am Ende die Startaufstellung aussehen wird. Nun hat der Autosport-Weltverband FIA das Reglement geändert, um alles zu vereinfachen.

Das erzeugt unter vielen Fans seit Jahren Verwirrung: Aufgrund von Strafversetzungen wird das Klassement eines Abschlusstrainings nicht unbedingt zur gleichen Reihenfolge in der Startaufstellung.

Fahrer konnten vom Rennen zuvor eine Strafe von mehreren Rängen zurück mitbringen. Sie mussten wegen des Austauschs von Motorteilen versetzt werden oder nach einem Foul im Training. Wer am Ende in der Startaufstellung wo landete, das hing auch von der Zeit ab, bei welcher eine Strafe ausgesprochen wurde. Oft herrschte blanke Verwirrung darüber, wer sich nun wo aufstellen wird.

Beim Autosport-Weltverband FIA wird versucht, das alles ein wenig zu entrümpeln, und eine kaum beachtete Änderung im Sportreglement 2022 hat grosse Auswirkungen: Denn neu wird der Wechsel eines Getriebes nach einem Einsatz am Samstag nicht mehr automatisch eine Strafe von fünf Rängen zurück bedeuten!

Das ist ganz wichtig für Strassenkurse wie Dschidda, Melbourne, Monte Carlo, Baku oder Montreal, wo ein Ausrutscher schnell mal zu einer beschädigten Kraftübertragung führen kann.

Im alten Reglement stand: Ein Fahrer muss das gleiche Getriebe an sechs aufeinander folgenden Veranstaltungen verwenden. Veranstaltung wird dabei als Samstag und Sonntag definiert. Musste ein Getriebe am Freitag getauscht werden, hatte das keine Auswirkung.

Hatte ein Fahrer im dritten freien Training vom Samstag oder in der Qualifikation hingegen einen Crash, und das Getriebe wurde in Mitleidenschaft gezogen, dann war die Strafversetzung unumgänglich.



Neu 2022 ist: Die Fahrer haben ein Kontingent an Getrieben, so wie sie eine bestimmte Zahl Motorteile haben. Eine Strafe kommt erst dann, wenn sie mehr als das erlaubte Kontingent benötigen.



Insgesamt müssen die Fahrer mit vier Getrieben pro Saison auskommen, und das bedeutet – wie bei den Motoren: Strafen kommen erst in der zweiten Saisonhälfte auf uns zu.



Die Teams haben überdies vier Joker: An vier GP-Wochenenden dürfen sie am Freitag ein Getriebe ausserhalb ihres Kontingents von vier Stück verwenden. Hintergrund: Rennställe oder Getriebehersteller sollen die Möglichkeit erhalten, neue Teile zu testen.



Die Rennställe werden überdies durch diese vier Ausnahmen ein wenig entlastet. Red Bull Racing hat in Bahrain in beiden Autos davon Gebrauch gemacht.



Was auch entfällt: Wer bei einem Rennen ausfiel, der durfte beim folgenden Rennwochenende mit frischem Getriebe an den Start gehen. Diese Regel gibt es nicht mehr.



Beschädigte Teile wie Getriebe-Zahnräder dürfen unter Aufsicht der FIA-Techniker ersetzt werden, sofern es sich um die gleiche Spezifikation handelt.





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0