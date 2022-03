Max Verstappen: «Norris wie ein Trottel dargestellt»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hält nicht viel von der populären Formel-1-Doku «Drive to Survive». In Saudi-Arabien erklärte der Niederländer, warum er sich weigert, bei der Netflix-Serie mitzumachen.

Seit Jahren begleiten die Macher der Netflix-Doku «Drive to Survive» den Formel-1-Zirkus rund um die Welt und die populäre Serie hat der Königsklasse viele neue Fans beschert. Speziell in den Vereinigten Staaten, wo die Vierrad-Königsklasse zuvor ein Nischendasein fristete, wurde durch «Drive to Survive» ein regelrechter Formel-1-Boom ausgelöst.

Innerhalb des Fahrerlagers geniesst die Doku wegen der künstlichen Dramatisierung und der Darstellung von Rivalitäten, die so gar nicht existieren, aber einen zweifelhaften Ruf. Immer mehr kritische Stimmen werden laut, auch bei den Fahrern kommt die verzerrte Darstellung nicht gut an. Einer der deutlichsten Kritiker ist Max Verstappen.

Der Formel-1-Champion erklärte am Rande des Jeddah Corniche Circuit, warum er sich weigert, mit den Netflix-Leuten zusammenzuarbeiten: «Was ich persönlich nicht mochte, und das hat nichts mit mir zu tun, war die Art und Weise, wie das Verhältnis zwischen Lando Norris und Daniel Ricciardo dargestellt wurde. Beide sind grossartige Typen, sie sind sehr nett.»

«Sie haben Lando ein bisschen wie ein Trottel aussehen lassen, und das ist er überhaupt nicht. Ich kenne ihn als lustigen und netten Kerl, der einen grossartigen Charakter hat. Und wenn man sich die entsprechende Episode von Drive to Survive anschaut, dann fragt man sich; Wer ist dieser Typ? Was läuft falsch mit dem?», ärgerte sich der Red Bull Racing Star.

«Wenn du neu im Sport bist und nie ein Formel-1-Auto gesehen hast, dann magst du ihn wegen dieser Darstellung nicht. Und wieso sollte man das so machen? Er ist ja ein toller Mensch. Den Leuten wird ein falscher Eindruck über einen Menschen vermittelt. Mir ging es am Anfang gleich, und wenn man es sich mit mir von Anfang an verscherzt, dann lässt sich das nicht mehr korrigieren», betonte Verstappen.

2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344

1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit