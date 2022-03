Valtteri Bottas (Alfa Romeo): Mercedes schlagen 31.03.2022 - 16:02 Von Mathias Brunner

© Alfa Romeo Valtteri Bottas

Der 32-jährige Finne Valtteri Bottas hat nach gutem Saisonstart (Rang 6 in Bahrain) einen Rückschlag erlitten: Ausfall in Saudi-Arabien. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 sagt, was er von Alfa Romeo erwartet.