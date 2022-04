Daniel Ricciardo (McLaren): «Das ist total verrückt»

Der Australier Daniel Ricciardo kommt auf dem Albert Park Circuit von Melbourne zum ersten Heimrennen seit drei Jahren. Der McLaren-Fahrer sagt, wieso das Wochenende komplett durchgeknallt wird.

Letztmals trat Daniel Ricciardo 2019 zum Heim-Grand Prix an, 2020 musste die Formel 1 nach ersten Fällen von Corona unverrichteter Dinge abreisen, 2021 hatte Australien die Grenzen dicht gemacht. Aber nun freut sich der GP-Tross auf das Traditionsrennen, und keiner freut sich mehr als McLaren-Pilot Ricciardo.

Der achtfache GP-Sieger sagt: «Es gibt nichts Aufregenderes, als vor dem eigenen Publikum zu fahren, und ich fiebere dem Wochenende noch mehr entgegen, weil wir hier nun drei Jahre lang nicht fahren konnten. Was da beim Ticket-Verkauf abgegangen ist, das ist total verrückt. Wir werden volle Hütte haben, und jeder, der schon mal gesehen hat, wie das dann im Albert-Park aussieht, der weiss – das wird der Hammer!»

«Ich empfinde es als Privileg, einen Heim-GP haben zu dürfen. Das kann nicht jeder Formel-1-Fahrer sagen. Und ich bin noch kribbeliger als sonst, weil die Strecke flüssiger gestaltet worden ist. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie sich die Änderung an der Strecke in Kombination mit unseren neuen Autos auswirken wird.»



«Albert Park war immer schon eine tolle Rennstrecke, aber eben auch recht eng, also schwierig zum Überholen. Nun können wir besser Windschattenfahren, und das sollte eine bessere Show geben.»



Ricciardo stand bei seinem Heimrennen nur einmal auf dem Podest, 2014 als Zweiter hinter Nico Rosberg (Mercedes), aber dann wurde ihm dieser Platz aberkannt, wegen Unregelmässigkeiten bei der Benzindurchflussmenge.



So sind die besten zwei Ergebnisse von Daniel in Melbourne zwei vierte Ränge. Ein gutes Stichwort, um wieder mal die Heim-GP-Bilanz der verschiedenen Fahrer zu zeigen (Reihenfolge gemäss gegenwärtigem WM-Stand).





Die besten Ergebnisse beim Heim-GP

Charles Leclerc (Monaco): Ausfall 2018, als 18. gewertet

Carlos Sainz (Spanien): Sechster 2016

Max Verstappen (Niederlande): Sieger 2021

George Russell (Grossbritannien): 2020 und 2021 auf Rang 12Lewis Hamilton (Grossbritannien): Sieger 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2008

Esteban Ocon (Frankreich): 2021 auf Rang 14

Sergio Pérez (Mexiko): Dritter 2021

Kevin Magnussen (Dänemark): kein Heim-GP

Valtteri Bottas (Finnland): kein Heim-GP

Lando Norris (Grossbritannien): Vierter 2021

Yuki Tsunoda (Japan): Heim-GP erst 2022

Pierre Gasly (Frankreich): Siebter 2021

Fernando Alonso (Spanien): Sieger 2006 und 2012

Guanyu Zhou (China): kein Heim-GP

Mick Schumacher (Deutschland): kein Heim-GP

Lance Stroll (Kanada): Neunter 2017 und 2019

Nico Hülkenberg (Deutschland): Fünfter 2018

Alex Albon (Thailand): kein Heim-GP

Daniel Ricciardo (Australien): Vierter 2016 und 2018

Nicholas Latifi (Kanada): Heim-GP erst 2022

Sebastian Vettel (Deutschland): Sieger 2013