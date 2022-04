Neues Video: So spektakulär wird die GP-Strecke Miami

Auf dem Gelände des Hard Rock Stadium in Miami Gardens wird fieberhaft gearbeitet – am 8. Mai findet hier zum ersten Mal ein Formel-1-WM-Lauf statt. Ein neues Video zeigt das eindrucksvolle Gelände.

Die Organisatoren des ersten Formel-1-Rennens in Miami Gardens haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine detailreiche Visualisierung, wie die Rennanlage in einem Monat aussehen wird – Strecke, Tribünen, Fan-Bereiche, selbst ein kleiner Yacht-Hafen mitten auf dem Land (nein, wirklich!).

Diese Animation steht nun online, sie lässt erahnen, welch gewaltigen Aufwand die US-Amerikaner betreiben, um in Florida am 8. Mai ein Motorsport-Feuerwerk zu zünden.

Vor kurzem war Aston Martin-Entwicklungspiloten Jessica Hawkins auf dem Gelände, um sich ein Bild über die Fortschritte beim Bau zu machen. Sie war von Aston Martin-Partner SentinelOne (Spezialist für Online-Sicherheit) nach Florida eingeladen worden und hielt auch eine Rede zur Rolle der Frau im Motorsport.

Die 27-jährige Stunt-Frau und Rennfahrerin sagte dabei: «Der Grund, wieso wir seit so vielen Jahren keine Frau in der Formel 1 haben, liegt an der Basis – es gibt einfach so viel weniger Mädchen, die Kart fahren, als Jungs. Wir müssen die Perspektive ändern. Racing ist kein Jungen- oder Mädchensport, Racing ist geschlechtsneutral.»

Zurück zum Miami-GP: Normalerweise ist das 1987 eröffnete Stadion das Zuhause der American Football-Mannschaft «Miami Dolphins». Aber von 6. bis 8. Mai 2022 wird hier Motosport das Sagen haben.



Das Interesse ist enorm, nicht nur unter den Fans, auch unter den Piloten. So sah sich auch Pierre Gasly, Sensationssieger des Grossen Preises von Italien in Monza 2020, die Strecke an.



Der AlphaTauri-Fahrer sagt über die in Miami Gardens (25 Autominuten von Miami Beach entfernt) gelegene Strecke: «Ich bin wirklich beeindruckt. Die Piste schaut sehr interessant aus, vor allem mit den Bremszonen nach zwei langen Geraden. Ich entdecke manche Überholmöglichkeit, wir werden hier guten Sport zeigen können.»



Gasly ist davon überzeugt, dass die quirlige Stadt Miami hervorragend zur Formel 1 passt. «Miami ist schon sehr cool. Ich kann es nicht erwarten, die Stadt weiter zu erkunden. Die Amerikaner haben das Thema Unterhaltung voll drauf, und ich bin davon überzeugt, dass der Grand Prix ein Knaller wird. All meine Freunde fiebern dieser GP-Premiere entgegen.»



Auch Pierre ist nicht entgangen, wie die Menschen im Rahmen des USA-GP 2021 in Austin anders reagiert haben als noch vor wenigen Jahren. Ein Formel-1-Fahrer konnte bis Ende 2018 so gut wie unerkannt durch die texanische Stadt spazieren. Diese Zeiten sind vorbei. Gasly weiss: «Damals drehte sich in den USA fast alles um NASCAR und IndyCar, die Formel 1 war nicht so populär. Ich glaube, dass die Netflix-Doku ‘Drive to Survive’ seit März 2019 für die Formel 1 ein Wahnsinns-Schub ist.»



Alle Informationen zum Formel-1-Rennen in Miami Gardens finden Sie auf f1miamigp.com





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi