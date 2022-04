Valtteri Bottas: Kampfansage vor dem Australien-GP

Alfa Romeo-Teamneuling Valtteri Bottas hat in Saudi-Arabien zwar wegen eines überhitzten Motors aufgeben müssen. Dennoch ist er sich sicher, dass er es in Melbourne mit den meisten Gegnern aufnehmen kann.

Valtteri Bottas hat gleich mehrere Gründe, die Australien-Rückkehr der Formel 1 nach der langen Corona-Pause zu bejubeln. Der Finne, der von Mercedes zu Alfa Romeo Racing wechselte, hat einen starken Saisonstart hingelegt. In Saudi-Arabien sah er die Zielflagge zwar nicht, weil sein Motor überhitzte.

Vor dem Ausfall war er jedoch auf dem besten Weg, sein zweites Top-6-Resultat einzufahren, wie er hinterher erklärte. Entsprechend zuversichtlich blickt der 32-Jährige auf das anstehende Rennwochenende in Australien – ein Land, das er auch wegen seiner Partnerin Tiffany Jane Cromwell liebt.

Bottas sagt: «Ich liebe es, nach Australien zu kommen, und ich habe einige Zeit hier verbracht, zuletzt im Winter, da meine Partnerin aus Südaustralien kommt. Es ist eines meiner Lieblingsländer, denn es gibt so viele Dinge, die man hier machen und bestaunen kann. Aus diesem und aus vielen anderen Gründen bin ich froh, dass wir hier wieder ausrücken können.»

«Der Albert Park ist ein sehr interessanter Kurs und die Arbeiten, die an der Strecke unternommen wurden, sowie die neue Fahrzeuggeneration sind vielversprechend. Wir wollen unser Tempo unter Beweis stellen, da wir wissen, dass wir gegen die meisten Autos im Feld kämpfen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir einige gute Punkte mitnehmen können, aber dazu müssen wir ganze Arbeit leisten, denn wir alle haben gesehen, wie hoch die Leistungsdichte ist», fügt Bottas selbstbewusst an.

Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur stimmt ihm zu: «Wir gehen das Rennen in Australien mit viel Selbstvertrauen an und sind gespannt auf die Änderungen an der Piste und deren Auswirkungen auf das Rennfahren. Natürlich wollen wir in Australien in die Punkte zurückkehren, und wir wissen, dass wir im vorderen Teil des Feldes kämpfen können. Doch jedes Rennen schafft auch die Möglichkeit für alle Teams, einen Schritt nach vorne zu machen. Das Entwicklungsrennen wird in diesem Jahr einen grossen Einfluss haben, und wir wollen herausfinden, ob sich die Arbeit gelohnt hat, die wir seit dem letzten Rennen geleistet haben.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0