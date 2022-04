Kein Nachteil: Lewis Hamilton reagiert auf Villeneuve

Jacques Villeneuve kann sich vorstellen, dass Mercedes-Pilot George Russell einen Vorteil gegenüber Lewis Hamilton hat, weil er bereits 2021 einen schwierigen Renner hatte. Das sieht der siebenfache Weltmeister anders.

Drei Lehrjahre musste George Russell im unterlegenen Williams-Renner bestreiten, bevor ihn das Mercedes-Team zum Werksfahrer beförderte. Die harte Zeit am hinteren Ende des Feldes könnte für den Briten ein Vorteil sein, denn auch sein diesjähriges Auto ist knifflig zu steuern. Diese These stellte unlängst Jacques Villeneuve in seiner Kolumne auf «Formule1.nl» auf.

Der Weltmeister von 1997 begründet dies folgendermassen: «George kann bis zu einem gewissen Grad mit dem schwierigen Mercedes umgehen, und das liegt vielleicht an seinen Williams-Jahren, wo er auch ein kniffliges Auto fahren musste. Lewis kommt hingegen überhaupt nicht klar. Er hatte immer ein perfektes Auto und musste nie ans Limit gehen, weil Mercedes so viel schneller war.»

Hamilton, der beim Saisonauftakt in Bahrain vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen ist, will davon nichts wissen. Er sagt: «Ich finde es amüsant, was er manchmal von sich gibt – und damit meine ich nicht George. Nein, ich denke, ich habe seit meinem ersten Kart unterschiedliche Autos bewegt und war dabei immer sehr anpassungsfähig. Das sollte also kein Problem sein.»

Über die Zusammenarbeit mit Russell sagt er: «Es ist grossartig für das Team, dass George dabei ist. Natürlich hatte ich mit Valtteri (Bottas, Anm.) auch eine unglaubliche Zeit. George war damals schon dabei und es läuft wirklich gut, gestern waren wir zusammen surfen. Er hat sich sehr gut ins Team integriert.»

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349