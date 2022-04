GP-Sieger Johnny Herbert: Mercedes geht die Zeit aus

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert spricht über die Probleme von Mercedes: «Sie haben sich vor geraumer Zeit für dieses extreme Seitenkastenkonzept entschieden, aber ist das der richtige Weg?»

Das Bild hat sich auch in Australien nicht geändert: Mercedes-Benz steckt in Schwierigkeiten, gemessen an den besten Teams Ferrari und Red Bull Racing mangelt es massiv an Leistungsfähigkeit. Die Fans von Lewis Hamilton und George Russell fragen sich: Wann schaffen die achtfachen Sieger der Konstrukteurs-Meisterschaft die Wende?

Darüber hat sich auch der 161-fache GP-Teilnehmer Johnny Herbert Gedanken gemacht. Der 57-jährige Engländer ist als GP-Experte der britischen Sky nach Melbourne gereist und sagt über Mercedes: «Wir haben nun das dritte GP-Wochenende, und die anhaltenden Probleme bei Mercedes zeigen mir, dass es nicht einfach ist, diese neue Generation von Rennwagen zu verstehen.»

Der dreifache GP-Sieger weiter: «Für die Fans ist es eine prima Sache, dass Mercedes herausgefordert wird, für Hamilton und Russell ist es eher unglücklich. Aber bei Mercedes arbeiten sehr helle Köpfe, und die werden diese Hürden früher oder später überwinden.»

«Die grosse Frage wird sein: Wann schaffen sie das? Und ist es an diesem Punkt nicht vielleicht zu spät, um noch ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden zu können?»

Auch Herbert ist aufgefallen: Das Hüpfen des Autos, das so genannte «porpoising», ist in Australien am Ferrari deutlich zu erkenen, aber Sainz und Leclerc haben in den ersten zwei Trainings dennoch die schnellsten Zeiten erzielt.

Der Rhythmus im ersten Teil der WM ist forsch: Zweiter Wintertest in Bahrain, dann kurze Pause, gefolgt vom Saisonbeginn auf gleicher Strecke, eine Woche danach schon das Rennen in Saudi-Arabien. Nach einer Woche Pause nun Melbourne, zwei Wochen danach Imola, zwei Wochen danach Miami.

Johnny Herbert: «Ich weiss nicht, ob vor diesem strammen Ablauf Zeit genug ist, um auf die Schwierigkeiten reagieren zu können. Klar kann im Rennwagenwerk rund um die Uhr an Verbesserungen gearbeitet werden, aber ich bezweifle, dass Evo-Teile das Problem lösen. Da geht es für mich um mehr als nur das Aufsetzen des Autos. Siehe Ferrari: Der rote Renner setzt auch auf, aber die Rundenzeiten sind gut.»



«Mercedes hat sich vor geraumer Zeit für dieses extreme Seitenkastenkonzept entschieden, weil sie davon überzeugt sind, dass es Vorteile bietet. Und nun muss man sich die Frage stellen, ob dieses Konzept das richtige ist. Das ist selbst für ein so gut aufgestelltes Team wie Mercedes eine beunruhigende Situation.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349