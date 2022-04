Australien-GP Live-Ticker: Volle Action in Melbourne

Am 10. April wird auf dem Albert Park Circuit von Melbourne der Grosse Preis von Australien ausgetragen. Verpassen Sie keinen Moment der Action dank unseres Live-Tickers, ab 6.30 Uhr früh.

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kann endlich wieder ein Grosser Preis von Australien gefahren werden: Wir stehen vor dem 36. Formel-1-WM-Lauf in «down under», von 1985 bis 1995 wurde auf einem Strassenkurs in Adelaide (Süd-Australien) gefahren, seit 1996 brummen die GP-Motoren im Albert-Park von Melbourne. Weiter unten finden Sie das Goldene Buch des Australien-GP mit allen Siegern.

15 von 25 Melbourne-Rennen wurden von Piloten gewonnen, die aus der ersten Startreihe losgefahren sind, aber in den vergangenen zehn Ausgaben konnte nur zwei Mal der Mann von Pole-Position siegen!

Wie sich die Action in Australie entwickelt, können Sie am Sonntag, 10. April, ab 6.30 Uhr in unserem Live-Ticker verfolgen. Wir haben für Sie auch die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengefasst.

Australien-GP: Alle Sieger

(1985 bis 1995 in Adelaide, seit 1996 in Melbourne)

1985 Keke Rosberg (FIN), Williams

1986 Alain Prost (F), McLaren

1987 Gerhard Berger (A), Ferrari

1988 Alain Prost (F), McLaren

1989 Thierry Boutsen (B), Williams

1990 Nelson Piquet (BR), Benetton

1991 Ayrton Senna (BR), McLaren

1992 Gerhard Berger (A), McLaren

1993 Ayrton Senna (BR), McLaren

1994 Nigel Mansell (GB), Williams

1995 Damon Hill (GB), Williams

1996 Damon Hill (GB), Williams

1997 David Coulthard (GB), McLaren

1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren

1999 Eddie Irvine (GB), Ferrari

2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 Michael Schumacher (D), Ferrari

2002 Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 David Coulthard (GB), McLaren

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Giancarlo Fisichella (I), Renault

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2007 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2008 Lewis Hamilton (GB), McLaren

2009 Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Jenson Button (GB), McLaren

2011 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2012 Jenson Button (GB), McLaren

2013 Kimi Räikkönen (FIN), Lotus

2014 Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2018 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2019 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020/2021 kein Rennen





Australien-GP im Fernsehen

Sonntag, 10. April

00.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1986

01.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

02.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

04.45 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

05.15 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

05.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

05.40 ORF1: Formel-1-News

06.25 ORF1: Beginn Berichterstattung Rennen

06.50 SRF2: Beginn Berichterstattung Rennen

06.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

07.00 Grosser Preis von Australien

08.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

08.55 ORF1: Motorhome

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

10.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

10.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.30 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

13.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt

13.05 ORF1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

14.55 ServusTV: Das Rennen

17.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung





Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349