Nikita Mazepin: Offene Rechnung mit der Formel 1

Ex-GP-Pilot Nikita Mazepin spricht über den Vorwurf gegen seinen Vater Dmitry, zum engsten Vertrautenkreis des russischen Präsidenten Vladimir Putin zu gehören, und bewertet die Chancen für eine Formel-1-Rückkehr.

Für Nikita Mazepin hat der russische Angriff auf die Ukraine weitreichende Folgen. Der frühere GP-Pilot verlor sein Cockpit und wurde zusammen mit seinem Vater Dmitry auf die EU-Sanktionsliste aufgenommen. Die Verantwortlichen sind sich sicher: Dmitry gehöre zum engsten Vertrautenkreis des russischen Präsidenten Vladimir Putin.

Nikita wird ebenfalls aufgeführt, weil er durch seinen Vater «mit einem Geschäftsmann in Verbindung steht, der in einem jener Wirtschaftssektoren tätig ist, die eine wesentliche Einnahmequelle für die russische Regierung darstellen», wie es in der entsprechenden Begründung heisst.

Der junge Rennfahrer will davon nichts wissen. In seinem jüngsten Auftritt bei der CNN-Sendung «Quest Means Business» erklärte er auf die Frage, ob sein Vater ein enger Vertrauter von Putin sei: «Ich würde da gerne zwei Punkte ansprechen. Jeder ist jetzt ein Mitglied von Putins engstem Vertrautenkreis. Es scheint, als ob jeder Geschäftsmann, jeder Sportler und jeder Künstler täglich mit dem Kreml zu tun hat, und das ist natürlich nicht der Fall.»

«Wenn rational denkende Menschen die Anzahl der Personen anschauen, die derzeit als Putins Vertraute bezeichnet werden, dann fragen sie sich wohl, wie gross dieser Vertrautenkreis denn sein kann», fügte der 23-Jährige aus Moskau an.

Dass ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht abzusehen ist, wirkt sich natürlich auch auf seine Rennfahrer-Karriere aus. Auf seine Comeback-Chancen angesprochen winkte er ab: «Im Moment ist das schwer u sagen, ich bin da vorsichtig, denn das Problem ist, dass ich einen Job verloren habe, für den ich 17 Jahre lang gekämpft habe. Aber angesichts der grösseren Zusammenhänge und dessen, was in dieser Welt gerade passiert, ist das nur ein sehr kleines Problem.»

«Ich würde natürlich gerne zurückkehren, denn ich habe das Gefühl, dass ich da noch eine Rechnung offen habe. Ich muss mich einfach gedulden und warten, bis sich die Dinge beruhigen. Ich wüsste auch nicht, mit wem ich zurückkehren sollte, denn offensichtlich hat das Haas-Team meiner Meinung nach nicht das beste Verhalten an den Tag gelegt», ergänzte Mazepin.

