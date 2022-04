Mick Schumacher: «Deutsche Rennen fehlen»

Formel-1-Talent Mick Schumacher spricht über die Verlängerung des GP-Vertrags von Imola und über die Chancen von Haas beim nächsten Kräftemessen auf dem italienischen Rundkurs.

Die Formel 1 kehrt zum ersten Mal seit dem Vorsaisontest von Barcelona nach Europa zurück und mit dem Rundkurs von Imola erwartet die GP-Stars eine Strecke, auf der die Formel 1 schon seit den 1980er-Jahren unterwegs ist. Der Vertrag über die GP-Ausrichtung wurde unlängst bis 2025 verlängert, und das freut nicht nur die italienischen Fans.

Auch Mick Schumacher kann es kaum erwarten, auf de Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari auszurücken. «Es ist immer schön, nach Imola zu kommen, ich mag die Piste sehr. Ich war da auch schon einige Male unterwegs und ich freue mich bereits jetzt darauf, mit unserem tollen, neuen Auto dort auszurücken und hoffentlich gut abzuschneiden», erklärt er.

Zur Verlängerung des GP-Vertrages sagt der Deutsche: «Ich denke, es ist sicherlich wichtig, auf Strecken unterwegs zu sein, die über Historie verfügen, Und ich hoffe, dass wir bald auch wieder deutsche Rennen austragen werden, denn diese fehlen noch.»

Seine Chancen schätzt der 23-Jährige gut ein. Er prophezeit: «Wir werden mit den neuen Autos wohl weniger stark über die Randsteine brettern als beim letzten Mal. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer und Teams Mittel und Wege finden werden, um die Randsteine so stark wie möglich nutzen zu können. Ich hoffe natürlich, dass uns das auch gelingen wird.»

Und Schumacher erklärt angesichts des Sprint-Quali-Formats, das in Imola zur Anwendung kommt: «Mit unserem Auto sollten wir eigentlich in der Lage sein, alles schnell hinzubekommen. Wir haben eine gute Vorstellung davon, was wir brauchen werden, und wir werden wohl keine grossen Änderungen vornehmen müssen. Deshalb hoffe ich, dass wir bei der Musik sein werden.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0