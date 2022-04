Mick Schumacher-Teamgefährte Magnussen: «Das ist gut»

Der 29-jährige Däne Kevin Magnussen lernt in Imola etwas für ihn Neues kennen – das Sprintformat der Formel 1. Der Stallkollege von Mick Schumacher bei Haas sagt, worauf er sich ganz besonders freut.

Imola ist dem Dänen Kevin Magnussen im Formel-1-Renner bekannt, hier ist er schon 2020 für Haas gefahren, aber während seiner F1-Pause 2021 ist etwas eingeführt worden, dass der Sensations-Fünfte des WM-Auftakts in Bahrain noch nicht kennt – ein Sprint-Wochenende.

Der 29-Jährige sagt: «Imola ist ein mittelschneller Kurs, macht aber irre Spass. Die Strecke bietet von allen Kurventypen ein wenig etwas, und da unser Auto bislang auf jeder Art Strecke konkurrenzfähig gewesen ist, gehe ich davon aus, dass dies auch in Italien so sein wird.»

«Imola war immer ein Kurs, auf welchem du gnadenlos über die Randsteine fahren musstest, um schnell zu sein. Aber die Autos der Generation 2022 liegen tiefer und sind steifer gefedert, also ist das mit der Randstein-Hoppelei nicht mehr so einfach.»

«Was den Sprint angeht, so finde ich gut, dass nun die ersten Acht, nicht mehr nur die ersten Drei Punkte bekommen. Das ist ein grösserer Anreiz, um Ränge gutzumachen und sich so eine möglichst gute Startposition zu sichern. 2021 waren die Rennen nicht immer so interessant, einige Fahrer gingen eher behutsam vor, weil weniger auf dem Spiel stand. Ich gehe davon aus, dass 2022 mehr riskiert wird.»

Was sagt Kevin eigentlich zum mittelfristigen Ausbau des WM-Programms und der Tatsache, dass kein klassischer Grand Prix mehr sicher ist?

Magnussen meint: «Ich bin ein Racer, für den es wichtig ist, auf historisch bedeutenden Strecken zu fahren. Aber ich kann auch den Expansionskurs der Formel 1 nachvollziehen. Es ist wichtig, dass unser Sport an neuen Orten gezeigt wird, um mehr Fans anzulocken.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0