Daniel Ricciardo (McLaren): «Schwung mitnehmen»

Daniel Ricciardo blickt nach dem starken Heimspiel in Melbourne zuversichtlich auf die nächste WM-Runde in Imola. Gleichzeitig weiss der McLaren-Star auch: «Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.»

Das McLaren-Team reiste gut gelaunt aus Melbourne ab, denn beim dritten Rennwochenende der Saison erzielten Lando Norris und Daniel Ricciardo die Plätze 5 und 6. Das stimmt auch mit Blick auf das nächste Kräftemessen zuversichtlich, wie Daniel Ricciardo bestätigt.

«Nach dem starken Ergebnis vor einem unglaublichen Heimpublikum in Melbourne bin ich immer noch in Hochstimmung. Hoffentlich können wir den Schwung von Melbourne mit nach Imola nehmen», sagt der Australier.

«Das Wochenende in Melbourne war definitiv ein positiver Schritt nach vorne», betont der achtfache GP-Sieger, gleichzeitig warnt er aber auch: «Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, um das Auto dahin zu bringen, wo wir es haben wollen.»

Dennoch ist Ricciardo zuversichtlich, auch beim anstehenden Rennen in Imola gut abschneiden zu können: «Mit der Rückkehr des Sprintformats ist alles möglich, also müssen wir weiter hart arbeiten, die Verbesserungen fortsetzen und so viel wie möglich aus dem Auto herausholen.»

Über den italienischen Rundkurs sagt der 32-Jährige: «Es ist eine technisch schwierige Strecke, die schnell und flüssig ist, ich bin gespannt, wie die neuen Autos sich darauf machen werden.» Und angesichts der Plätze 3 und 6, die Norris und er in der Saison 2021 in Imola erobern konnten, ergänzt er: «Letztes Jahr haben wir in Imola eine schöne Punkteausbeute erzielt, und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch mehr holen können.»

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0