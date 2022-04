Max Verstappen: Duell Leclerc anders als mit Hamilton

Zwei 24-Jährige gelten als Favoriten auf den Formel-1-WM-Titel 2022: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen. Weltmeister Verstappen spricht über WM-Leader Leclerc.

Auch wenn erst drei von 23 geplanten Rennen der Formel-1-Saison 2022 vorbei sind, hat sich der Blick auf die Protagonisten verändert. Die Duelle der Titelaspiranten der vergangenen Jahre waren Zweikämpfe von Männern um die 30 oder darüber: Hamilton vs. Rosberg, Hamilton vs. Vettel, Hamilton vs. Bottas. Und 2021 wurde daraus «alt gegen jung» oder Hamilton gegen Verstappen.

Nun, in der Krise des seit Einführung der Hybrid-Formel fast unschlagbaren Mercedes-Teams, lautet der Titelkampf jung gegen jung, oder Weltmeister Max Verstappen gegen Herausforderer Charles Leclerc.

Max und Charles, sie haben einiges gemeinsam. Etwa ihren Ruf als Ausnahmetalent. Und dann das Alter. Beide sind 24, wurden 1997 geboren. Zur Erinnerung: Das war das Jahr, in dem Jacques Villeneuve Formel-1-Weltmeister wurde. Der Niederländer (geboren am 30. September) ist 16 Tage älter als der Monegasse.

Beide wurden von ihren Teams langfristig gebunden: Ferrari gab Leclerc vor zwei Jahren einen Vertrag bis 2024, Verstappen unterschrieb kürzlich bis 2028 bei Red Bull.



Verstappen gegen Leclerc, das ist ein Duell auf Augenhöhe, das neue Würze ins Formel-1-Geschehen gebracht hat, zumal der Ferrari erstmals seit Jahren das schnellste Auto im Feld ist.



Red Bull Racing-Star Max Verstappen gibt zu: Rad-an-Rad-Duelle mit Leclerc, das hat eine andere Dynamik als der nervenzerreissende Kampf mit Hamilton 2021. Charles Leclerc bezeichnete die Zweikämpfe mit Verstappen als «hart, aber fair». Gegenüber den Kollegen der Gazzetta dello Sport sagt Max über Leclerc: «Grundsätzlich fühlt sich ein Duell gegen jeden Fahrer ein wenig anders an – einfach, weil jeder beim Angreifen oder Verteidigen anders vorgeht.»



«Aber es fühlt sich für mich viel natürlicher an, gegen Fahrer die kämpfen, die schon im Kart meine Gegner waren und es inzwischen in die Formel 1 geschafft haben. Für Charles gilt: Wir haben schon so manches Duell ausgetragen, und es ist doch schön zu sehen, dass zwei Junge um die Siege kämpfen. Ich freue mich auch für Carlos, dass er inzwischen in einem Ferrari sitzt. Wir haben 2015 gemeinsam unser Formel-1-Debüt gegeben, für Toro Rosso.»



Verstappen blickt auf das WM-Duell 2021 zurück: «Ich glaube, bei Lewis und mir hat auch der Konflikt zwischen Red Bull und Mercedes eine grosse Rolle gespielt. Das ging weit über den Kampf auf der Rennstrecke hinaus.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0