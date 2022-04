Imola-Sprint: Verstappen gegen Leclerc im Live-Ticker

Zum vierten Mal in der Formel-1-Historie wird ein Sprint gefahren: ein Rennen über 100 Kilometer am Samstag. Das grosse Duell in Imola heisst einmal mehr Max Verstappen gegen Charles Leclerc.

Fans und Fahrer sind sich einig: Das Sprint-Format hat die Formel 1 nicht im Sturm erobert. Silverstone 2021 war interessant, Monza 2021 zum Gähnen, Brasilien 2021 lebte von der grandiosen Aufholjagd von Lewis Hamilton. In Imola wird der erste Sprint der GP-Saison 2022 gefahren, und alles ist ein wenig anders, nicht nur wegen der neuen Rennwagengeneration.

Es ist beschlossen worden, dass 2022 wie im Vorjahr drei Sprints stattfinden – also mit einem Qualifying am Freitag, einem Rennen über 100 Kilometer am Samstag, welches die Startaufstellung des Grand Prix definiert, und dem WM-Lauf am Sonntag. 2022 wird das umstrittene Format in Imola, auf dem Red Bull Ring und erneut in Interlagos umgesetzt.

Neu: Es gibt nicht mehr nur drei Punkte für den Ersten, zwei für den zweiten und einen für den dritten, sondern es gibt üppig Punkte.

Sieger: 8 Punkte

Zweiter: 7

Dritter: 6

Vierter: 5

Fünfter: 4

Sechster: 3

Siebter: 2

Achter: 1

Die Pole-Position wird jenem Fahrer zugesprochen, der in der Quali am Freitag der schnellste Mann war, also nicht mehr dem Sieger des Sprints. Daher hat Weltmeister Max Verstappen sein Pole-Konto auf 14 aufgestockt.

Wir begleiten Sie bei SPEEDWEEK.com ab 16.15 Uhr im Live-Ticker durch den Sprint, natürlich haben wir für Sie auch die wichtigesten Termine Ihrer Lieblings-TV-Sender zusammengefasst.





Sprint-Startaufstellung

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Lando Norris (GB), McLaren

04. Kevin Magnussen (DK), Haas

05. Fernando Alonso (E), Alpine

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin

10. Carlos Sainz (E), Ferrari

11. George Russell (GB), Mercedes

12. Mick Schumacher (D), Haas

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams

19. Esteban Ocon (F), Alpine

20. Alexander Albon (T), Williams





Die Sprint-Sieger 2021

Silverstone: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes





Grosser Preis der Emilia-Romagna im Fernsehen

Samstag, 23. April

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2022

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2022

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

16.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2022

18.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt



Sonntag, 24. April

07.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

07.45 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

09.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

10.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

11.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Emilia-Romagna 2021

11.55 Sky Sport F1 – Live PSC: Rennen in Imola

12.50 Sky Sport F1 – Naomi & Lewis

13.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Countdown zum Rennen

14.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

14.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Emilia-Romagna

16.40 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 ORF1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

00.15 ORF1 – Rennen Wiederholung