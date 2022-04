Sebastian Vettel: «Bei Siegen schlechter gefahren» 24.04.2022 - 18:37 Von Mathias Brunner

© LAT Sebastian Vettel

Der Heppenheimer Sebastian Vettel ist der Mann für schwierige Pistenverhältnisse: Das war 2021 mit Aston Martin schon in Monaco und Baku so. In Imola holt der vierfache Champion seine ersten Saisonpunkte.