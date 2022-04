Mick Schumacher bezahlt Lehrgeld: Dreher, null Punkte

Kevin Magnussen erobert für Haas zwei weitere WM-Punkte, Mick Schumacher geht auch in Imola leer aus. Der Ferrari-Junior leistete sich zwei Fehler und landete am Ende nur auf dem 17. Platz.

Höhen und Tiefen bei Haas: Der verlässliche Däne Kevin Magnussen zeigt eine solide Leistung und holt beim Grossen Preis der Emilia-Romagna zwei weitere Punkte für den US-amerikanischen Rennstall, Rang 9. Damit hat Magnussen schon 15 Punkte auf dem Konto.

Mick Schumacher bezahlt Lehrgeld und leistete sich bei schwierigen Verhältnissen zwei Fehler, damit war die Chance auf seine ersten Punkte in der Formel 1 dahin: Ein Fehler kurz nach dem Start, als er im Durcheinander wegen der Kollision Ricciardo–Sainz an Alonso geriet – Mick fiel auf Rang 17 zurück, Alonso musste später aufgeben, weil ein Teil der Seitenkastenverkleidung davonflatterte.

Mick: «Ein schwieriges Rennen. Vor allem, weil wir ganz am Anfang diesen Dreher hatten und dadurch viele Positionen verloren haben. Und dann ist es einfach eine Strecke, bei der ohne DRS nichts geht. Dementsprechend nicht einfach. Wir hatten am Samstag aber einen guten Tag. Es gibt ein bisschen was Positives, aber im Moment ist es eher sehr ärgerlich.»

Später geriet Ferrari-Junior Schumacher in der Variante Alta von der Ideallinie ab. Damit wurde er am Ende 17. «Das war wahrscheinlich eine Mischung aus den Bedingungen und dem Auto. Es war auf dem nassen Gras einfach schwierig. Ich dachte, ich habe die Kontrolle, aber hatte sie dann leider doch nicht. Es war nicht einfach, Boden gut zu machen, weil Williams auf den Geraden sehr schnell ist.»

«Ich hatte gehofft, dass wir im Grand Prix schneller sein würden. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Aber wir lernen dazu, und beim nächsten Mal machen wir es besser.»



Teamchef Günther Steiner: «Wir hatten uns in diesem Rennen etwas mehr ausgerechnet. Aber wir haben erneut gepunktet. Es war kein idealer Grand Prix, mit Mick Schumachers Dreher in der ersten Runde. In solch einem Feld ist es fast unmöglich, von da hinten wieder nach vorne zu fahren. Auf Trockenreifen waren unsere direkten Gegner einfach schneller.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1