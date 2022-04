Christian Horner: «Doppelsieg gibt viel Vertrauen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Imola-GP sehr zufrieden: «Das war das Ergebnis, das wir nach Australien brauchten. Wir haben etwas riskiert, dieser Mut ist belohnt worden.»

Doppelsieg für Red Bull Racing in Imola, Max Verstappen vor Sergio Pérez, dazu Sieg im Sprint für den niederländischen Weltmeister, obendrein die beste Rennrunde – mehr war aus dem Grossen Preis der Emilia-Romagna für RBR kaum herauszuholen, entsprechend happy ist Teamchef Christian Horner.

Der Engländer sagt nach dem ersten RBR-Doppelsieg seit Malaysia 2016 (damals mit Daniel Ricciardo vor Max Verstappen): «Das war genau jenes Ergebnis, das wir nach Australien und dem Ausfall von Max gebraucht haben. Unser Mut ist belohnt worden, denn wir haben einige neue Teile ans Auto gebracht, und wir hatten nur ein freies Training, um die auszuloten.»

«Wir haben an diesem Wochenende von der ersten Minute an angegriffen. Beide Fahrer haben eine unfassbar tolle Leistung gezeigt. Dieser Doppelsieg ist das Ergebnis einer phänomenalen Leistung der ganzen Mannschaft.»

«Wenn du einen Tiefschlag erlebst wie in Melbourne und sich das Team dann dermassen aufrappelt, dann muss ich sagen – das war eines der besten Ergebnisse, das wir in der Formel 1 je gezeigt haben.»



Auch in der WM schaut alles wieder ein wenig freundlicher aus: In der Konstrukteurs-Meisterschaft konnte RBR den Rückstand auf Ferrari bis auf elf Punkte verringern, in der Fahrer-WM liegt Max 27 Punkte hinter Leclerc.



Horner weiter: «Die Saison ist noch sehr lang, aber dieses Wochenende hat bewiesen, dass wir mit viel Vertrauen in die kommenden Rennen gehen dürfen. Wir knabbern an der Führung von Ferrari, und so muss es in Miami weitergehen.»



Horner gibt zu: «Vor allem oben in der Schikane war der Ferrari mit Charles Leclerc schneller als unser Auto. Aber dann wurde Charles auf weichen Reifen etwas zu gierig. Solche Fehler können passieren. Wenn ich mir ansehe, wie er in die Pistenbegrenzung prallte, dann kann er von Glück reden, dass er überhaupt ins Ziel gekommen ist. Sein Fehler ist für uns ein Bonus.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1