Formel 1 in Imola: Berger analysiert auf ServusTV

Max Verstappen schlägt in Imola zurück, Charles Leclerc patzt: Der frühere Formel-1-Pilot Gerhard Berger analysiert bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» die Lage der Formel 1.

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag analysiert Gerhard Berger das Rennwochenende in Imola und gibt einen Ausblick auf die in Portimão beginnende DTM-Saison. Und in der populären Tourenwagen-Serie hat sich nicht nur im Fahrerfeld einiges getan.

Wichtig zu wissen: Die Sendung beginnt in Österreich um 21:10 Uhr, in Deutschland und der Schweiz hingegen um 23:05 Uhr.

Weiteres Thema der Sendung ist der Red Bull Plane Swap. Dario Costa und Felix Seifert sprechen über das waghalsige Projekt, das ServusTV mit exklusiven Zugängen begleitet hat.

Moderation: Christian Baier

Die Themen:

Extremsport: Red Bull Plane Swap

Motorsport: Formel 1 in Imola, DTM in Portimão

Die Gäste:

Dario Costa (Kunstflug-Pilot)

Felix Seifert (Skydiver)

Gerhard Berger (10 Formel-1-Siege)

Gerhard Kuntschik (Sportjournalist)

Lucas Auer (DTM-Fahrer, Schalte)

Felipe Fraga (DTM-Fahrer, Schalte)