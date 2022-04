Hamilton: Ist der Mercedes sein schlechtestes Auto?

Einige Experten sagen, dass Lewis Hamilton in seiner Karriere nie ein schlechtes Auto fahren musste. Der 37-Jährige sieht das anders und nennt ein Beispiel.

Lewis Hamilton versuchte alles, doch er kam nicht vorbei. Keine Chance. Immer wieder griff er Pierre Gasly an, doch der AlphaTauri-Pilot war nicht zu knacken. Am Ende kam Hamilton auf Position 13 mit einer Runde Rückstand auf Rennsieger Max Verstappen ins Ziel.

«Das war ein Wochenende zum Vergessen», fasste Hamilton hinterher im «Sky Sports F1»-Interview zusammen, und erklärte mit Blick auf die WM: «Ich bin sicherlich nicht mehr im Titelkampf dabei, soviel steht fest. Das steht außer Frage, aber ich werde dennoch mein Bestes geben, um wieder nach vorne zu kommen.»

Was auffällt: Sein Teamkollege George Russell landete einmal mehr vor Hamilton, er wurde sogar Vierter. Kommt er mit dem Mercedes W13 besser klar als der siebenmalige Weltmeister?

«Das sehe ich ganz und gar nicht so. Wenn du da hinten festhängst - und das ist George am Samstag auch passiert - dann kommst du einfach nicht mehr vorwärts», sagte Teamchef Toto Wolff.

Einige Experten haben zuletzt angemerkt, dass Hamilton in seiner Karriere nie ein schlechtes Auto fahren musste, er sei das gar nicht gewohnt und sei verwöhnt. Russell hingegen habe in seinen drei Jahren bei Williams gelernt, mit einer Gurke umzugehen.

Hamilton will das so nicht stehen lassen.

«Es gibt Leute, die sagen, dass ich noch nie ein schlechtes Auto hatte, aber ich kann versichern: Das hatte ich», erklärte der 37-Jährige. «Das Auto 2009 war weit, weit weg und eines der schlechtesten Autos, das ich jemals hatte», erklärte er, und schob nach, sein aktueller Mercedes sei «nicht weit weg von dieser Erfahrung.»

Mit dem McLaren MP4-24 schaffte es Hamilton als Weltmeister der Vorsaison in der ersten Saisonhälfte nur dreimal in die Punkte. In der zweiten Saisonhälfte lief es mit zwei Siegen und drei weiteren Podiumsplätzen deutlich besser.

«Wir haben es damals hinbekommen und uns zurück gekämpft. Und ich haben tiefen Glauben daran, dass mein Team das hier auch schaffen kann», so Hamilton.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1