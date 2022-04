Formel 1: 2023 soll es sechs Sprintrennen geben

In Imola feierte das leicht veränderte Sprintformat Premiere. Für Sportchef Ross Brawn ein Erfolg, er will deshalb 2023 sechs Ausgaben sehen.

Die Verantwortlichen der Formel 1 sind mit der Premiere des neuen Sprints zufrieden. In Imola wurden erstmals mehr Punkte vergeben, von acht Punkten für den Sieger bis zu einem Zähler für den Achten.

Bereits 2022 sollte es nicht nur drei, sondern sechs Rennwochenenden mit einem Sprintrennen geben, aus Kostengründen votierten die Teams aber dagegen. Nun trägt die Königsklasse noch in Spielberg und Sao Paulo ein Sprintrennen aus.

Dafür will die Formel 1 im kommenden Jahr die Anzahl erhöhen. «Wir werden eine Anhebung auf sechs Rennen diskutieren», kündigte Sportchef Ross Brawn an. «Wir hätten nächstes Jahr gerne sechs Rennen, weil man den Erfolg der Sprints sehen kann», so der Brite weiter.

«Wir wussten letztes Jahr mit den alten Autos nicht so recht, wo wir stehen, aber ich denke, dass man sehen kann, wie es sich mit den neuen Autos auswirkt. Ich bin optimistisch, dass alle den Wert darin sehen werden. Was man bei einem Sprint immer bedenken sollte, ist, dass er auch einen tollen Freitag bietet. Wir hatten drei Tage voller Action für die Fans und das können wir nicht ignorieren.»

Die Fahrer hatten in Imola bereits Änderungen am Format vorgeschlagen, doch das geht Brawn zu schnell. «Zuerst einmal möchte ich mindestens sechs Rennen durchdrücken, bevor wir große Änderungen am Format vornehmen. Danach können wir sehen, ob es sinnvolle Weiterentwicklungen am Format gibt, die wir in Betracht ziehen können», sagte er.

Außerdem wird es bei einer Formatänderung möglicherweise wieder kompliziert, denn für die Erhöhung der Anzahl der Sprints reicht eine einfache Mehrheit der Teams. «Alle Formatänderungen in der Zukunft benötigen allerdings eine Supermehrheit, also müssen acht Teams zustimmen. Ich denke, das Wichtigste ist, zuerst die einfachere Sache zu erledigen», so Brawn.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1