Alonso: Zu alt? «Fühle mich besser als die anderen»

Zwei mickrige Pünktchen hat Fernando Alonso erst auf dem Konto. Ist es Zeit für einen Generationenwechsel bei Alpine? Darüber kann der Spanier nur lachen.

Fernando Alonso kann nicht zufrieden sein. Zwei Punkte nach vier Rennen, während Alpine-Teamkollege Esteban Ocon schon bei 20 Zählern steht – bei Alonso kommt im Moment viel zusammen, der Spanier ist teilweise vom Pech verfolgt.

Wie jetzt in Imola, als er bei seinem Kontakt mit Mick Schumacher nach dem Start des Rennens «eigentlich gar nicht viel gespürt» hatte. «Es war nur eine sehr, sehr kleine Berührung mit Mick, aber das hat schon ausgereicht, um mein Auto zu zerstören.» Er schied vorzeitig aus.

Alonso hadert mit dem Nuller: «Es haben sich alle am Start berührt und nichts ist passiert, ihre Autos scheinen unzerstörbar zu sein. Unser Auto hingegen ist nach dem kleinen Kuss komplett zerstört.» Es sei schmerzhaft, so Alonso, «nur zwei Punkte in den ersten vier Rennen geholt zu haben, wenn ich eigentlich 25 oder 30 haben sollte»

Was Alonso Mut macht, ist die vergangene Saison, als er nach einem schwachen Start später aufdrehte. «Damals hatte ich eine schwierige Phase, aber am Ende waren wir weit vorne in der WM und konkurrenzfähig. Mal sehen, ob wir das wieder schaffen.»

Mit seinen 40 Jahren muss sich Alonso regelmäßig Fragen zu seiner Zukunft stellen. Vor allem dann, wenn es sportlich nicht läuft.

Ans Aufhören denkt er aber nicht, «weil ich mich besser fühle als die anderen». «Wenn jemand kommt und ich sehe, dass er mich rein nach Fähigkeiten schlägt, wenn ich bei Starts nicht mehr gut bin, wenn ich das Auto nicht mehr gut vorbereite und wenn die andere Seite der Garage eine Sekunde schneller ich und ich die Zeiten nicht schlagen kann», dann würde er über ein Ende seiner Karriere nachdenken. «Aber im Moment spüre ich das Gegenteil. Ich liebe den Rennsport.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1