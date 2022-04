Nach Imola-GP: Fahrer kritisieren die Rennleitung

Zahlreiche Piloten erkundigten sich im Laufe des Grossen Preises der Emilia-Romagna, warum sie ihren Heckflügel nicht flachstellen dürfen, um besser Gegner zu attackieren. Wieso die Rennleitung so handelte.

Am Sonntagabend war das bei einigen GP-Assen ein Thema: Bei Mischverhältnissen auf der Imola-Rennstrecke hatten alle Fahrer in Runde 19 auf die profillosen Reifen gewechselt, aber die Rennleitung liess sich 15 weitere Runden Zeit, bis die Freigabe kam, um das so genannte DRS zu nutzen – das «drag reduction system», wenn der Verfolger sein oberes Heckflügel-Element flachstellen kann, um einen Gegner besser anzugreifen.

Alpine-Fahrer Esteban Ocon fand: «Ich verpasste so die Chance, mich auf Stroll werfen zu können. Ich verstehe nicht, wieso DRS so spät freigegeben wurde.»

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo: «Ich habe mehrfach am Funk nachgehakt, wieso wir den Flügel nicht flachstellen können. Ich konnte keinen Boden auf meine Gegner gutmachen.»

Williams-Pilot Alex Albon: «Ich war schneller als meine Gegner, aber ohne DRS kam ich nicht vorbei, weil der Williams auf viel Abtrieb getrimmt war. Das war frustrierend.»

Der Thai-Brite vermutet: «Ich schätze, die Rennleitung wollte einen Crash wie mit Bottas und Russell im vergangenen Jahr verhindern.»



Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel nimmt die Rennleitung in Schutz: «Das Tempo ist sehr hoch, und bei den ganzen Bäumen ist es schwierig zu erkennen, ob es wirklich komplett trocken ist. Bei George und Valtteri hat sich 2021 gezeigt, wie schnell etwas in die Hose gehen kann. Ich glaube nicht, dass sich Vieles geändert hätte, wäre das DRS vor Runde 34 aktiviert worden.»



Aus Sicht der Rennleitung ist der Fall glasklar: DRS wird dann freigegeben, wenn die Verwendung des verstellbaren Flügels als sicher eingestuft wird.





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1