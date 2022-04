Mika Häkkinen: «Mercedes geht jetzt die Zeit aus»

Vor kurzem reagierte Mercedes-Star Lewis Hamilton auf Kritik des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Mika Häkkinen eher dünnhäutig. Aber der Finne lässt sich den Mund nicht so schnell verbieten.

Über all die Jahre von Lewis Hamilton in der Formel 1 habe ich oft darüber gestaunt, mit welcher Engelsgeduld der Engländer auf viele Fragen reagiert hat. Normalerweise beantwortet der Mercedes-Star auch kritische Bemerkungen entwaffnend ehrlich und ausführlich. Aber in Imola reagierte der siebenfache Weltmeister zickig.

Der 103-fache GP-Sieger war genervt von Unterstellungen, er habe langsam die Nase voll von Mercedes, könnte das Team wechseln oder gar der Königsklasse den Rücken zudrehen. Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen hatte festgehalten: «Lewis ist schon sehr lange bei Mercedes. Jetzt, wo es nicht so gut läuft, könnte er über einen Team-Wechsel nachdenken.»

Hamilton reagierte eisig: «Ich habe ein paar Kommentare von Individuen gelesen, die ich respektiert habe, als ich aufgewachsen bin. Aber letztlich sind ihre Bemerkungen dumm, wirklich ein Haufen Unsinn, da geht es doch nur darum, sich mit Schlagzeilen wichtig zu machen.»

Aber die Schwierigkeiten von Mercedes sind nun mal ein Thema, und daran kommt der 20-fache GP-Sieger Mika Häkkinen auch in einer Nachbetrachtung des Imola-Rennens nicht vorbei. Der Formel-1-Champion von 1998 und 1999 stellt fest: «Mercedes hat offensichtlich komplexe Probleme mit dem Auto. Ich finde es selber verblüffend, das zu sagen, aber es scheint so, dass der WM-Titel bereits ausser Reichweite ist.»

«Zum ersten Mal in zehn Jahren konnte kein Mercedes ins dritte Quali-Segment vorstossen, das ist unglaublich. Offenbar funktioniert dieses Rennwagendesign auf mehreren Ebenen nicht.»

Der 161-fache GP-Teilnehmer Häkkinen weiter: «Wenn wir sehen, dass ein Fahrer wie Lewis Hamilton nach 41 Runden von Max Verstappen überrundet wird, dann sagt das doch alles aus über die derzeitigen Schwierigkeiten. Das Grundproblem scheint verstanden zu sein, aber Mercedes geht jetzt die Zeit aus, um Lösungen zu finden.»



«Keiner wartet in der Formel-1-WM auf dich. Die Rennen folgen einander in strammem Rhythmus, und die Teams haben beschränkte Fahrzeit, um Probleme zu lösen.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1