Pirelli: Imola-Test mit Ferrari, Sainz wieder im Pech

Formel-1-Alleinausrüster Pirelli hat im Anschluss an den Grossen Preis der Emilia-Romagna mit vier Rennställen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari getestet. Ferrari-Pilot Carlos Sainz bleibt ein Pechvogel.

Vier GP-Teams sind im Anschluss an den Grand Prix der Region Emilia-Romagna in Imola geblieben: Ferrari, Alfa Romeo, Alpine und AlphaTauri wurden von Pirelli gebeten, Prototypen für die GP-Saison 2023 auszuprobieren.

Ferrari bot dabei die Stammfahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz auf, AlphaTauri fuhr mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, Alpine vertraute auf Esteban Ocon, und Alfa Romeo auf Edel-Reservist Robert Kubica sowie auf den Chinesen Guanyu Zhou. Am ersten Tag waren Alfa Romeo, AlphaTauri und Alpine auf der Bahn, am zweiten Alfa, AlphaTauri und Ferrari.

Die schwarze Serie von Carlos Sainz reisst dabei nicht ab: In Australien kreiselte der Madrilene von der Bahn, in Imola wurde er kurz nach dem Start von Daniel Ricciardo ins Aus geschubst. Nun zeigten Bilder von ausserhalb der Strecke (der Test fand hinter verschlossenen Toren statt) – Rauchfahne am Ferrari, Wagen stehengeblieben.

Der Mailänder Formel-1-Alleinausrüster Pirelli gibt sich zum Test schmallippig. Bestätigt werden lediglich die Anzahl Runden (wie Ocon 122, Gasly 121, Zhou 120) und dass die Arbeit bei freundlich warmem Wetter gut verlaufen sei.

Pirelli wird 2022 gemäss Reglement an insgesamt 25 Tage testen dürfen, aber das dichte Programm von 23 geplanten Rennen erlaubt nur 18 Tage. Die üblichen Teststrecken wie Barcelona und Silverstone können in dieser Saison nicht benutzt werden, weil nach den WM-Läufen von Spanien und Grossbritannien in der Woche darauf gleich weitere Grands Prix stattfinden (Monaco nach Spanien, Österreich nach England).



Pirelli wird nach dem Imola-Test weitermachen in Mugello (ab 24. Juni), auf dem Red Bull Ring (12. Juli), auf dem Hungaroring sowie in Monza (13. September).





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1