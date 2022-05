Weltmeister Jenson Button nur ein Ex? «Das hasse ich»

Die Formel 1 schreibt die schönsten Märchen: Jenson Button wurde 2009 mit BrawnGP Weltmeister. Aber wenn heute vom Engländer gesprochen wird, gibt es etwas, das den 15-fachen GP-Sieger stört.

Nach dem Grossen Preis von Brasilien in Interlagos 2009. Wir warteten auf die Pressekonferenz mit dem neuen Weltmeister. Die Tür knallte auf und herein stürmte der in diesem Moment vielleicht glücklichste Mensch der Welt. Er hiess Jenson Button, und er brüllte immer wieder: «World Champion! World Champion! Ich bin der verdammte World Champion!»

Der Engländer hatte mitgeholfen, ein modernes Formel-1-Märchen wahr werden zu lassen. Knapp ein Jahr davor lag das Team aus Brackley nach dem Ausstieg von Honda in Scherben, Teamchef Ross Brawn übernahm den Rennstall – und führte ihn zum Titel.

Button arbeitete sich im ersten Teil der Saison dank des genialen Kniffs des Doppeldiffusors einen so grossen Punktvorsprung heraus, dass Sebastian Vettel ihn in der WM nicht mehr abfangen konnte. Der Heppenheimer kam zwar in Brasilien vor Button ins Ziel, aber das war zu wenig, um Jenson am Titelgewinn zu hindern. Ross Brawn verkaufte den Rennstall an Mercedes, die seit 2014 in der Konstrukteurs-Meisterschaft ungeschlagen sind.

Button ging von BrawnGP zu McLaren in die Höhle des Löwen – als Stallgefährte von Lewis Hamilton zu McLaren. Diesem Rennstall blieb er bis zu seinem letzten WM-Lauf in Monaco 2017 treu, als er für Fernando Alonso aus der Rente kam; der Spanier fuhr am gleichen Tag das Indy 500.

Heute ist Button einer der vielen Formel-1-Champions, die sich im Fahrerlager tummeln. Button arbeitet wie seine Kollegen Nico Rosberg, Damon Hill oder Jacques Villeneuve regelmässig fürs Fernsehen. Der 15-fache GP-Sieger Button ist beliebt, aber eines kann er nicht leiden – wenn er als «Ex-Weltmeister» oder «früherer Weltmeister» bezeichnet wird.

«Ich bin der Ansicht: Wenn du Weltmeister wirst, dann bist du das dein Leben lang», so der inzwischen 42-jährige Wiliams-Sonderberater gegenüber dem Gentlemen’s Journal. «Ich hasse es, wenn die Leute von früherem Champion reden. Weltmeister, so etwas kann dir keiner mehr leben, und ich bin sehr stolz darauf, was wir damals gemeinsam erreicht haben.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1