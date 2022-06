Danner zu Schumacher: «Ansage war höchste Zeit»

Die Kritik an Mick Schumacher wächst, aber auch die an seinen Haas-Teamchef Günther Steiner. Die Meinungen gehen auseinander, wenn es um die Führungsqualitäten des Österreichers geht.

Der 57-Jährige hatte Schumacher zuletzt öffentlich angezählt. «Die Ansage an ihn war höchste Zeit. Der Chef, dem der Fahrer zwei Totalschaden abliefert, der wird doch mal sagen dürfen: Mein lieber Bursche, jetzt lass das mal mit dem Crashen. Und er hat ja permanent gecrasht», sagte Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner bei Sport1.

Er vergleicht die Situation mit seiner Karriere, die schon länger zurückliegt. Jackie Oliver, sein früherer F1-Teamchef 1986 bei Arrows, hätte ihn «sofort gefeuert», so der 64-Jährige. «Wir wären weg gewesen», meinte Danner zu Marc Surer gewandt, der damals sein Teamkollege war und in der Sport-1-Sendung zugeschaltet war.

Surer glaubt, dass Schumacher durch die ganze Konstellation – fehlende Punkte, Crashs, Kritik – verunsichert ist. Surer lobt Schumachers Teamchef allerdings auch. «Der Günther Steiner ist halt ehrlich. Der sagt was und hinterher fällt es auf ihn zurück. Und mit den heutigen Medien kommt das Meiste in hundertfacher Form zurück. Ich mag den Günther Steiner, weil er eine ehrliche Haut ist. Wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so», so Surer.

Er hofft bei Schumacher auf einen Knotenlöser: «Der Mick braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Er braucht ein Wochenende, wo er einfach Glück hat und es läuft. Er braucht unbedingt mal Punkte.»

So sieht es auch Danner. «Mick ist ein guter Fahrer mit Formel-1-Format. Aber wenn du regelmäßig dein Auto zum Totalschaden verwandelst und eine Sekunde langsamer bist als dein Teamkollege, bist du nicht sexy für die Teams», sagte er. Sein Rat: «Es muss auf allen Seiten Ruhe einkehren. Auch bei denjenigen auf Micks Seite, die Haas und Steiner öffentlich immer wieder kritisieren.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3