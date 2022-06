Vettel kontert FIA-Chef: Themen wichtiger als Sport

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hatte vor Baku Sebastian Vettel und Lewis Hamilton für die sozialen Engagements im Rahmen der Formel 1 kritisiert. Der Deutsche konterte mit deutlichen Worten.

Sebastian Vettel setzt sich seit längerer Zeit für diverse gesellschaftliche Themen ein. Vor dem Rennwochenende in Baku gab er dem Schwulen-Magazin «Attitude» ein langes Interview, in Baku selbst war er mit Motto-Shirts für den Umweltschutz und gegen den Krieg in der Ukraine unterwegs.

Der Aston-Martin-Pilot steht für seine Meinungen und Überzeugungen ein – selbst wenn es Widerstände innerhalb der Formel 1 geben sollte. «Diese Themen sind wichtiger als wir, wichtiger als der Sport. Wir sollten dafür weiter Aufmerksamkeit erzeugen und den Leuten zeigen, dass es viele Dinge gibt, die wir besser machen können», erklärt der Heppenheimer.

Bei Sky ergänzte er: «Ich finde, dass es Leute gibt, die ein bisschen hinterher sind, was ihre Einstellung angeht. Es ist deshalb gut, weiterhin darauf aufmerksam zu machen. Es ist wichtig, dass man öffentlich zu seiner Unterstützung steht.»

Zuvor hatte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem unter anderem hinterfragt, «ob wir dem Sport ständig unsere Überzeugungen aufzwingen sollten».

Legenden wie Niki Lauda und Alain Prost hätten sich einst nur ums Fahren gekümmert. «Jetzt fährt Vettel ein Regenbogenfahrrad, Lewis engagiert sich leidenschaftlich für Menschenrechte und Lando Norris befasst sich mit psychischer Gesundheit», sagte der FIA-Boss. Ben Sulayem ruderte später ein wenig zurück, die ersten Aussagen waren aber natürlich trotzdem in der Welt.

«Ich muss Dinge nicht ertragen, die nicht richtig sind, und das werde ich auch nicht», konterte Vettel und hatte in Lewis Hamilton einen Befürworter. «Wir sind in vielen Dingen einer Meinung», sagte Vettel.

Was andere denken – auch die Formel 1 – ist dem Deutschen dabei herzlich egal. Natürlich fuhr er in Baku auch mit dem erwähnten Regenbogenfahrrad ins Fahrerlager.

Dass die Formel 1 auf Rennen wie in Baku oder auch Saudi-Arabien verzichtet, hält Vettel für den falschen Weg. «Wenn wir keine Rennen veranstalten, können wir überhaupt nichts bewirken. Aber wenn wir in diesen Ländern Rennen fahren und höflich, aber bestimmt für das eintreten, was wichtig ist, können wir eine positive Wirkung erzielen. Werte und Prinzipien können nicht an Grenzen Halt machen", so Vettel.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3