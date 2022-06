Horner: Jammern über Bouncing? «Teil des Spiels»

Das Bouncing in der Formel 1 bleibt ein kontroverses Thema. Einige Teams und Fahrer beschweren sich massiv. Red-Bull-Racing-Teamchef Christian Horner vermutet auch taktische Gründe dahinter.

Rund um das achte Saisonrennen in Baku war das Bouncing mal wieder ein großes Thema. Lewis Hamilton klagte nach dem Rennen um schlimme Rückenschmerzen, der Brite fühlt sich inzwischen immerhin wieder besser und wird am Wochenende in Kanada an den Start gehen.

«Die Fahrer haben die Köpfe zusammengesteckt, bis auf Fernando Alonso haben alle gesagt, dass dieses Hüpfen auf der Strecke ein Problem ist», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

«Wir haben die FIA gebeten, sich die Sache anzusehen, nicht zu sehr auf die Teams zu hören und stattdessen auf uns zu hören, denn wir haben gesagt, dass es zu einem Punkt kommt, an dem wir alle Probleme haben, damit umzugehen», bestätigte Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Und Mercedes-Mann George Russell glaubt: «Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem größeren Zwischenfall kommt.»

Red-Bull-Racing-Teamchef Christian Horner glaubt hingegen, dass es bei den Beschwerden auch um die Hoffnungen auf Regeländerungen geht.

«Ich würde ihnen sagen, dass sie so viel wie möglich über das Radio jammern und ein so großes Problem daraus machen sollen, wie sie nur können», sagte Horner: «Das ist Teil des Spiels. Es ist, als würde jemand im Strafraum eine Schwalbe machen.»

Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass dies etwas sei, was seine Rivalen täten, antwortete Horner: «Natürlich.» So leidet zum Beispiel Mercedes seit Saisonbeginn unter dem Bouncing und dürfte mehr Performance abrufen können, wenn das Hüpfen besser kontrolliert würde. Doch eine Lösung haben die Silberpfeile noch nicht gefunden. Bei Red Bull Racing hat man das Problem deutlich besser im Griff.

Horner betonte, dass Abstriche bei der Leistung des Autos eine Lösung seien, um das Problem zu beheben. «Man kann sehen, dass es unangenehm ist», räumte Horner ein. «Es gibt Maßnahmen, aber das geht zu Lasten der Leistung des Autos. Am einfachsten ist es also, sich aus Sicherheitsgründen zu beschweren. Aber jedes Team hat eine Wahl.»

Horner stellte klar: «Wenn es ein echtes Sicherheitsproblem für das gesamte Feld wäre, dann sollte man sich damit befassen.»

Aber: «Wenn es nur einzelne Leute oder Teams betrifft, dann ist es etwas, womit sich das Team möglicherweise befassen sollte», sagte er.

Man habe eine Wahl, wenn man sein Auto fahre, so Horner: «Und man sollte nie ein Auto fahren, das unsicher ist. Aber ich denke, das ist eher Sache der Techniker, denn es gibt Autos, die Probleme haben, und es gibt Autos, die nur sehr wenige Probleme haben. Es wäre unfair, diejenigen zu bestrafen, die einen guten Job gemacht haben, im Gegensatz zu denjenigen, die die Ziele vielleicht etwas verfehlt haben.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3