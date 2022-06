Surer lobt: «Haben wieder den alten Vettel gesehen»

Sebastian Vettel hat beim achten Saisonrennen in Baku mal wieder ein Highlight geliefert. Ex-Formel-1-Fahrer Marc Surer findet, dass man wieder den alten Vettel gesehen hat.

Hört Sebastian Vettel nach der Saison auf? Hat der Deutsche noch die Motivation, mit Aston Martin in der Formel 1 um die «goldene Ananas» zu fahren?

Vettel gab am Wochenende im Rahmen des achten Saisonrennens in Baku die passende Antwort, bewies mit dem sechsten Platz, dass ihm der Stadtkurs besonders liegt und er auf Strecken, auf denen es auch auf den Fahrer ankommt, einen Unterschied machen kann.

«Er hat mich beeindruckt. Das Auto geht jetzt ein bisschen besser und damit kommt auch die Lust am Fahren wieder zurück», sagte der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer bei Sport1.

Das habe man richtig gespürt, so der Schweizer: «Er hat wieder Bock. Das hat mir gefallen, weil man sich ja manchmal fragt, wo die Motivation bleibt. Jetzt war sie wieder voll da. Wir haben wieder den alten Vettel gesehen.»

Dass Vettel immer wieder Kritik einstecken muss für sein Engagement abseits der Strecke, ob nun gegen den Krieg in der Ukraine, für mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder Gleichberechtigung, kann Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner nicht verstehen.

Zuletzt hatte zum Beispiel Rallye-Legende Walter Röhrl gemeint, wenn sich Vettel als Umweltsünder sehe, solle er aufhören.

«Wie kann ich dagegen sein, wenn ein Mensch sich sozial engagiert? Ganz im Gegenteil, das finde ich großartig. Das ist eine sehr gute Idee, sich sozial zu engagieren. Das ist alles gut», so Danner. «Nur ich frage mich, wo ist das Problem? In unserem Sport ist das mal sicher gar kein Problem. Da kann jeder sein, wie er will, wann er will, mit wem er will, wie oft er will.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3