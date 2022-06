Ralf Schumacher: «Russell nagt an Hamilton!»

Der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher analysierte bei «Sport und Talk aus dem Hangar 7» die Situation von Lewis Hamilton und wagte einen Ausblick auf das Kanada-Rennen.

Der Formel 1-Talk in der TV-Live-Sendung im Hangar 7 in Salzburg brachte am Montagabend ein Analyse-Gespräch von Ralf Schumacher und Mathias Lauda - dem TV-Experten von ServusTV.

Ralf Schumacher (46) hofft, dass Mercedes noch in den Titelkampf eingreifen kann: «Toto Wolff und Lewis Hamilton haben ja ein Interview gegeben. Da ist jetzt angeblich etwas in der Pipeline, was eine Sekunde bringen soll. Wenn da aber nichts kommt, wird es ein wenig fad. Wir hoffen, dass da Mercedes noch dazu kommt. Ein Dreikampf ist immer schöner.»

Zur Causa Lewis Hamilton mit dessen Rückenschmerzen in Baku sagt Ralf Schumacher: «Vermutlich sitzt Lewis etwas steiler im Auto und ein paar Jahre älter als Russell ist er ja auch. Wobei ich denke, dass das nichts ausmacht. Manche sagen, dass die Motivation nachlässt, aber das glaube ich nicht.»

Schumacher wundert sich dennoch ein wenig: «Dass Russell so schnell ist, das nagt sicher an Lewis. Russell kommt da rein, ist super eloquent, hat ein gutes Auftreten und fährt auch gut. Das hätte ich so nicht gedacht.»

Den Ausblick auf das Kanada-Wochenende bewertet Ralf Schumacher im Duell Ferrari gegen Red Bull so: «Red Bull hat das aerodynamisch effizientere Auto. Über eine Runde könnte es wieder schwierig werden. Im Rennen sind sie besser und überholen ist ja kein Problem in Kanada.»

