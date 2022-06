Ralf Schumacher zu Mick: «Den Speed hat er!»

Der ehemalige deutsche Formel-1-Star Ralf Schumacher analysierte in der TV-Sendung «Sport & Talk im Hangar 7» die Lage seines Neffen Mick Schumacher.

Ralf Schumacher war am Montag gemeinsam mit Mathias Lauda zu Gast in der TV-Sendung «Sport & Talk im Hangar 7» auf ServusTV. Dort wurden einige Formel 1-Themen besprochen, auch die Lage von Mick Schumacher bei Haas.

Der 23-Jährige steht nach acht Rennen immer noch bei null Punkten, zuletzt in Monaco hatte er zudem nach einem weiteren Mega-Crash Negativ-Schlagzeilen geschrieben.

«Man muss zwei Sachen sehen», sagte Ralf Schumacher. «Anfang des Jahres hat Mick sich eher schwer getan, die Lücke zu Magnussen war da groß. Das konnte er reduzieren. Er hat dann aber auch zwei Fehler gemacht.»

Der sechsfache Grand Prix-Sieger sieht die Lage so: «Für Mick ist es Pflicht, den Teamkollegen in den Griff zu bekommen. Der Druck wird ja nicht geringer. Wir haben aber auch analysiert, wie viele Fehler das Team bisher gemacht hat. Mick hatte in Baku quasi eine Session weniger. Jetzt müssen aber beide einfach zusammenhalten.»

Ralf Schumacher ist aber überzeugt: «Den Speed hat der Mick. Er hat die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen, den Speed hat er natürlich.»

Zur Unruhe im Haas-Team durch Aussagen von Teamchef Günther Steiner sagt Ralf Schumacher: «Wegen der Unruhe von außen ist er manchmal selber schuld, bei seinen Aussagen. So etwas will ein Fahrer einfach nicht lesen.»

Gibt Ralf Schumacher seinem Neffen eigentlich auch Tipps? «Es ist so, wenn er auf mich zukommt, dann logischerweise ja. Ich bin jetzt schon lange weg, aber das eine oder andere geht schon. Mick ist auch sehr eng mit Sebastian Vettel befreundet. Das hat auch Franz Tost gesagt. Ein Fahrer benötigt oft drei Jahre.»

Soll sich Mick Schumacher nun weiter auf die ersten WM-Punkte konzentrieren? Ralf wirft ein: «Zum Thema Punkte sag ich: Es ist bei Haas noch kein Update da. Daher geht es mal klar um Magnussen.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3