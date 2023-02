Mercedes: Sieben Talente im Junior-Programm

Frederik Vesti wird in diesem Jahr seine zweite Saison in der Formel 2 in Angriff nehmen

Das Mercedes-Team präsentiert das diesjährige Nachwuchskader. Sechs Talente gehörten bereits im vergangenen Jahr zum Junior-Programm der Sternmarke. Der Brite Kenzo Craigie ist neu an Bord.

In diesem Jahr verzeichnet das Junior-Kader von Mercedes nur einen Neuzugang, sechs Talente wurden aus der Saison 2020 übernommen. Zum Nachwuchsprogramm, das 2016 ins Leben gerufen wurde, gehört neu auch der erst 2010 geborene Kart-Fahrer Kenzo Craigie, der als jüngstes Mitglied des Talentpools von Mercedes in der Junioren-Klasse aufsteigen und in der britischen und internationalen Rotax- und IAME-Kategorie antreten wird.

«Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich unsere Junioren in dieser Saison weiterentwickeln werden«, sagt Teamchef und Geschäftsführer Toto Wolff. «Wir haben in der Saison 2022 einige beeindruckende Leistungen gesehen und wir werden sie bei ihrer Entwicklung weiter unterstützen», verspricht der Motorsportdirektor der Sternmarke.

Und der Wiener verweist auf den diesjährigen Erfolg Andrea Kimi Antonelli: «Ein ermutigendes Beispiel für ihre Fortschritte ist Kimis Titel in der Formel Regional Middle East.» Der Italiener setzte sich 2022 in der ADAC Formel 4 Germany und in der italienischen Formel 4 durch.

Wolff sagt: «Alle unsere Junioren befinden sich in ganz unterschiedlichen, aber sehr spannenden Phasen ihrer noch jungen Karrieren und ich bin überzeugt davon, dass es erneut ein positives Jahr für das Programm wird.»

Neben Craigie und Antonelli gehören auch Paul Aron, Yuanpu Cui, Luna Fluxá, Alex Powell und Frederik Vesti zum Mercedes-Nachwuchskader. Aron wird in der Formel 3 antreten, Cui wird im Kart in der OK-Kategorie mitkämpfen, genauso wie Alex Powell. Die Spanierin Luna Fluxà steigt in die OK-Junior-Klasse auf, während Frederik Vesti sein zweites Formel-2-Jahr in Angriff nehmen wird. Der Däne belegte 2022 nach seiner Rookie-Saison den neunten Gesamtrang in der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse.