Live-Ticker: Wird der Bahrain-Fluch 2023 gebrochen?

​Immer wieder ist die Formel 1 Nährboden für die verrücktesten Statistiken. Am WM-Auftaktwochenende von Bahrain gilt für die Fahrer am Samstag – ja nicht im dritten freien Training Schnellster sein!

Das ist schon durchgeknallt: Seit 2016 hat sich auf dem Bahrain International Circuit gezeigt – wer im dritten freien Training Bestzeit erzielte, der kann beim Grossen Preis in der Wüste Sakhir nicht gewinnen.

2016 konnte Sebastian Vettel im Ferrari nicht mal das Rennen aufnehmen – Motorschaden während der Aufwärmrunde! Ein Jahr später traf es Max Verstappen (Bremsdefekt im Rennen), 2018 Kimi Räikkönen (Zwischenfall in der Box). Charles Leclerc wurde 2019 Dritter, Verstappen 2020 Zweiter, beim Grand Prix von Sakhir (wenn wir den ebenfalls hinzurechnen wollen) schied Verstappen aus, 2021 wurde der Niederländer Zweiter, 2022 erneut ein Ausfall.

Und wenn wir schon dabei sind: Nur einmal seit 2016 hat der Sieger des Auftaktrennens später den WM-Titel geholt, das war damals Nico Rosberg 2016.

Wie sieht es in Sachen Pole-Position und Sieg aus? Seit Einführung des Grossen Preises von Bahrain 2004 hat bei 18 WM-Läufen acht Mal der Mann vom besten Startplatz gewonnen, zuletzt 2022 Charles Leclerc.

Wie sich die Quali entwickelt, können Sie heute ab 15.45 Uhr in unserem beliebten Live-Ticker verfolgen, aber natürlich weisen wir hier auch auf die Sendetermine von Sky, ServusTV und SRF hin.





Bahrain-GP im Fernsehen

Samstag, 4. März

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.10: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30: Drittes Training

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. März

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

13.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.15: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.40: ServusTV – Rennanalyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 - Ted’s Notebook

23.40: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072