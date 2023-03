Max Verstappen (Red Bull Racing/1.): Alles ist anders

​Der Niederländer Max Verstappen scheint in Saudi-Arabien dort weiterzumachen, wo er in Bahrain aufgehört hatte – an der Spitze. Aber der zweifache Formel-1-Champion lässt sich nicht einlullen.

Bestzeit im ersten Training, Bestzeit im zweiten Training in Saudi-Arabien, dies nach dem Sieg beim WM-Auftakt in Bahrain, es scheint alles wie am Schnürchen zu laufen für Weltmeister Max Verstappen.

Aber wenn wir etwas genauer hinsehen, dann ist durchaus nicht alles in Butter für den 36-fachen GP-Sieger. Im ersten Training war der 25-Jährige mit einem untersteuernden Wagen mehrfach neben der Bahn, dazu monierte der Red Bull Racing-Star wie schon in Bahrain unsaubere Schaltmanöver beim Herunterschalten.

Verstappen fasst das Geschehen an diesem Freitag auf dem Jeddah Corniche Circuit so zusammen: «Wir hatten einen positiven Tag. doch es gibt stets einige Dinge, die wir verbessern können.«

«Obschon die Piste von Dschidda recht lang ist, liegt das Feld dichter beisammen als in Bahrain. (Nur Spa-Francorchamps ist mit 7,004 km länger als Dschidda mit 6,175 km, M.B.) Ich glaube, das liegt an der Pistenoberfläche und dem Verhalten der Reifen. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass ich voll attackieren kann.»

«Wegen des niedrigen Reifenverschleisses werden wir ein ganz anderes Rennen erleben als in Bahrain.»



Aber zunächst mal gehen wir am Samstag in die Qualifikation. Max Verstappen wird dabei seine 22. Pole-Position jagen, es wäre seine erste in Saudi-Arabien. Und er würde mit der 22. Pole in der ewigen Bestenliste mit jenem Mann gleichauf ziehen, der ihm im zweiten Training am nächsten kam – Fernando Alonso.





2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149