GP-Sieger Sergio Pérez: «Das ist meine Revanche!»

​Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez erringt auf dem Jeddah Corniche Circuit von Saudi-Arabien seinen fünften GP-Sieg. Der 33-jährige Mexikaner ist überglücklich: «Jetzt habe ich mir geholt, was ich 2022 verloren hatte.»

Besser hätte das für den GP-Routinier Sergio Pérez in Dschidda nicht laufen können: Der Mexikaner erobert beim zweiten Saisonrennen 2023 seinen fünften Erfolg in der Königsklasse, nach Sakhir 2020, Baku 2021, Monte Carlo und Singapur 2022. Vier von fünf Rennen hat «Checo» also auf Strassenkursen gewonnen!

Nach seiner makellosen Fahrt sagt der Red Bull Racing-Pilot: «Das ist meine Revanche für 2022, als ich hier von Pole losfahren konnte, mir dann aber eine Safety-Car-Phase die Ernte verhagelt hat. Ich ging mit dem Gedanken ins Wochenende, dass mir dieser Ort noch etwas schuldet, und das habe ich mir heute geholt!»

Nach dem 95. Sieg von Red Bull Racing in der Formel 1, erstmals in der Reihenfolge Pérez vor Verstappen, sagt Sergio: «Als es hier erneut eine Safety-Car-Phase gab, dachte ich – oh nein, nicht schon wieder! Aber dieses Mal hat alles geklappt.»

«Meine Mannschaft hat einen tollen Job gemacht, und ich könnte kaum zufriedener sein mit den ersten beiden WM-Läufen. So darf es weitergehen! Wir müssen den Fuss auf dem Gas behalten. Wir hatten in Bahrain das schnellste Auto, wir hatten hier in Saudi-Arabien das schnellste Auto, jetzt bin ich gespannt darauf zu sehen, wie das in Australien wird.»

Kleiner Schönheitsfehler beim Sieg des Mittelamerikaners: Beim Start kam Fernando Alonso besser weg und ging in Führung. Sergio: «Wir haben die internen Abläufe im Cockpit beim Start ein wenig geändert, daran müssen wir arbeiten.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,728

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 27

04. Russell 21

05. Sainz 20

06. Hamilton 20

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Mercedes 41

03. Aston Martin 35

03. Mercedes-Benz 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0