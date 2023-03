Massa: Verstappen holt Schumi-Rekord vor Hamilton

Michael Schumacher und Lewis Hamilton haben beide sieben WM-Titel auf dem Konto. Felipe Massa glaubt: Max Verstappen wird den Schumi-Rekord knacken – noch vor Hamilton.

Lewis Hamilton muss sich weiter gedulden. Auch in diesem Jahr wird der Brite wohl nicht um den Titel fahren, zu weit weg ist Mercedes von der Spitze. Außerdem findet Hamilton keine Verbindung zum neuen W14.

Um alleiniger Rekordweltmeister zu werden, bräuchte er aber noch einen weiteren Titel, aktuell steht er wie Legende Michael Schumacher bei sieben. Das wird vorerst auch so bleiben.

«Der Mercedes ist zu schlecht, als dass Lewis eine realistische Chance hätte, im Titelrennen eine tragende Rolle zu spielen. Er kann so gut fahren, wie er will, sein Auto ist zu langsam», stellte Felipe Massa bei der Bild klar.

Man solle nie den Fehler machen und Hamilton abschreiben, denn er sei neben Schumacher und Ayrton Senna der beste Pilot, der je in der Formel 1 gefahren sei, so Massa. «Neben seiner Erfahrung hat er ein sehr gutes Fahrgefühl. Lewis kann noch mal Weltmeister werden – aber dafür braucht er ein konkurrenzfähiges Auto. Das hat er aktuell nicht.»

Stattdessen bricht im Moment laut Massa eine neue Ära an, mit Red Bull Racing und Max Verstappen, der nach zwei Titeln auch in dieser Saison der große Favorit ist. «Ich sehe keinen Grund, warum er nicht den Hattrick schaffen sollte. Viel mehr noch. Max kann auch vier, fünf oder sechs Titel am Stück gewinnen», so Massa.

Denn die Voraussetzungen für einen solchen Lauf stimmen, betont Massa. «Max macht keine Fehler, Red Bull arbeitet perfekt, der Motor ist stark. So war es bei Michael mit Ferrari (fünf Titel zwischen 2000 und 2004; d. Red.) und Lewis mit Mercedes (sechs Titel zwischen 2014 und 2020; d. Red.). Die Voraussetzungen sind optimal für eine Red-Bull-Ära.»

Hinzu kommt Verstappen als Titel-Faktor. Ist Verstappen schon die größere Gefahr als Hamilton, wenn es um das Knacken des Schumacher-Rekordes geht? «Aktuell ja. Max macht keine Fehler, er fährt wie ein Roboter. Er ist extrem reif für sein Alter. Die beiden Titel haben ihn noch besser gemacht. Er ist jetzt entspannter, nicht mehr so verbissen. Zwar fährt er ab und zu noch immer mit der Brechstange, aber er setzt sie gezielter ein.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden

WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0