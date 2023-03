Jenson Button: Ex-Frau in Haft, Drogenbesitz-Verdacht

​Jessica Michibata, die frühere Ehefrau von Formel-1-Champion Jenson Button, ist in Japan verhaftet worden. Angeblich wegen illegalen Drogenbesitzes. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In Japan schlägt das enorme Wellen: Jessica Michibata, 2014 und 2015 die Ehefrau des Grand-Prix-Stars Jenson Button, ist in Tokio verhaftet worden. Es wird der 38-jährigen Unternehmerin vorgeworfen, sich in ein Hotel illegal Drogen bestellt und in Empfang genommen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie verschiedene Medien berichten, wurde am Zoll von einem Beamten ein verdächtiges Paket aus dem Ausland abgefangen, dessen Inhalt sich als MDMA entpuppte (allgemein bekannt als Party-Droge Ecstasy). Die eingeschalteten Drogen-Spezialisten ersetzten den Stoff durch eine Fälschung und gaben das Paket wieder frei.

Die Stadtpolizei von Tokio soll danach das Hotel – in welches das besagte Paket bestellt worden war – gestürmt und zwei Leute in Haft genommen haben, das frühere Model Michibata und einen Mann.

Jessica Michibatas Model-Agentur Revive gab bekannt: «Wir bedauern sehr die Beunruhigung, welche durch diese Nachrichten entstanden sind.»



Die Behörden geben aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Informationen preis. Japanische Zeitungen schreiben, Jessica Michibata lehne alle Vorwürfe gegen sie kategorisch ab.



Der Besitz von Ecstasy ist in Japan verboten und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0