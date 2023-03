Ralf Schumacher über MotoGP: «F1 auf zwei Rädern»

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher (47) besuchte den Zweirad-GP von Portugal in Portimão und schwärmt nach tiefen Einblicken dank der KTM-Manager von der «Formel 1 auf zwei Rädern».

Der langjährige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (WM-Vierter 2001 und 2002) ist am vergangenen Wochenende zu einem Grand Prix gereist, aber es war nicht der WM-Lauf von Saudi-Arabien in Dschidda, sondern der MotoGP-Saisonauftakt im «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão. Der Deutsche bekam an der Algarve beim Sprint und dem Hauptrennen am Sonntag viel Action geboten.

Seine eigene von BMW geplante Demo-Fahrt im BMW-Williams FW25 aus dem Jahr 2003 fiel leider ins Wasser, nachdem die Mechaniker festgestellt hatten, dass der Tank des englischen Rennwagens ein Leck hatte.

Der Kerpener hatte an der Algarve dennoch sehr viel Spaß. «Es war eine unglaubliche Veranstaltung und großartiger Motorsport», stellte der jüngere Bruder von Michael Schumacher begeistert fest.

Bei Red Bull-KTM bekam Schumacher dank KTM-Berater Heinz Kinigadner (63) und KTM-Rennboss Pit Beirer (50) spannende Einblicke in die Abläufe im Team. Dazu traf Schumi den KTM-Vorstand Ing. Hubert Trunkenpolz, dessen T im Familiennamen Bestand der Markennamens KTM ist und der im KTM x-bow selbst GT4-Sportwagenrennen fährt. Dazu unterhielt sich Ralf auch über technische Feinheiten mit der Crew von Brad Binder um Ex-125-ccm-GP-Pilot Manfred «Tex» Geissler.



Schumacher: «Danke an KTM, dass ich so nah ran durfte. Es war schön, auch wieder ein paar alte Bekannte zu sehen.»



Interessant: Auch Bruder Michael (54) stattete einst in Portimão dem Motorrad-WM-Rennzirkus einen Besuch ab. Dieser fand jedoch damals beim WM-Finale der Superbike-WM 2008 statt, als sich Ducati-Ikone Troy Bayliss von der SBK-Bühne verabschiedete.



Schumi wurde damals von Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti und Paolo Flammini auf den Startplatz geführt. Danach kam die große Stunde, denn Schumi war er bei den Journalisten-Tests inkognito auf den Werks-Bikes der Superbike-Stars unterwegs.



Michael Schumacher bestritt nach seinem Rücktritt 2008 sogar IDM-Superbike-Rennen und durfte in Valencia 2007 sogar einmal an einem MotoGP-Test nach dem Grand Prix eine Ducati Desmosedici steuern.