Sebastian Vettel: Neidisch auf den Erfolg von Alonso?

Aston Martin und Fernando Alonso mischen die Formel 1 auf, haben bereits zwei Podiumsplätze eingefahren. Was sagt Sebastian Vettel nach seinem F1-Rücktritt zu dem Erfolg seines Ex-Rennstalls?

Die Euphorie rund um Alonso und Aston Martin ist groß. Zwei dritte Plätze in den ersten beiden Rennen der neuen Formel-1-Saison: Der Ex-Rennstall von Sebastian Vettel ist ohne Frage die große Überraschung in diesem Jahr, denn Aston Martin hat sich im Moment zur zweiten Kraft hinter Red Bull Racing aufgeschwungen.

Teamchef Mike Krack darf das neue Glücksgefühl bei Aston Martin beschreiben: «Es ist unglaublich: Es ist unglaublich. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hat», sagte er im Podcast F1 Nation: «Es gibt einen enormen Schwung, eine enorme Energie im Team. Jeder gibt Vollgas. Manchmal muss man die Leute drängen, nach Hause zu fahren, um ihre Familien zu sehen», so Krack.

Er verrät, dass Vettel sich bei seinem Ex-Team nach dem Auftakt in Bahrain gemeldet hat. «Wir stehen immer in Kontakt, und wie ein wahrer Gentleman hat uns Vettel zum Podestplatz beim WM-Auftakt gratuliert», sagte Krack, der das Lob zurückgab: «Ich sagte zu ihm – das ist auch dein Verdienst, denn du hast uns die letzten zwei Jahre so viel weiter gebracht.»

Bereut Vettel seinen Rücktritt, der aus sportlicher Sicht ein bescheideneres Timing hatte als erwartet? Es wäre fraglos menschlich und nachvollziehbar. Doch dass er seine eigene Arbeit selbst nicht nutzen kann, macht ihm nichts aus.

«Ich bereue den Rücktritt nicht», stellte er bei einem Event des Projekts «BioBienenApfel» am Donnerstag klar, es war sein erster öffentlicher Auftritt seit dem Saisonstart der Formel 1.

Es sei immer schwer vorherzusehen, was im nächsten Jahr passiere, sagte Vettel: «Deshalb überwiegt natürlich die Freude für das Team», sagte er. Und betonte: «Ich habe meine Entscheidung unabhängig davon getroffen, wie es in diesem Jahr hätte laufen können.»

Er gibt zu, dass es ihm möglicherweise leichter fallen würde, wenn das Auto «nicht ganz so gut wäre, aber da überwiegt wirklich die Freude». Auch für seinen langjährigen Rivalen Alonso. «Er hatte ja auch einige Jahre, in denen er kein gutes Auto hatte und so erlebt er vielleicht nochmal einen zweiten Frühling.»

Das Geschehen verfolgt Vettel als Zuschauer vor dem Fernseher «mit sehr viel Insiderwissen der letzten Jahre», denn er sei natürlich interessiert, so Vettel, der ansonsten «die Zeit zu Hause mit den Kindern und der Familie» genießt: «Ich sammle sehr viele Ideen und lasse mich treiben, bevor was Konkreteres dabei rausspringt.»

2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147