Max Verstappen 3.: Kein Rhythmus, viele Fragezeichen

​Bestzeit im ersten Training, Dritter im zweiten Training, das von Regen beeinträchtigt wurde, der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sagt: «Es spüre nicht, wie sich der Wagen wirklich anfühlt.»

Der Eindruck aus Bahrain und Saudi-Arabien setzt sich in Australien fort: Red Bull Racing ist das Mass der Dinge. Der 37-fache GP-Sieger Max Verstappen fuhr im ersten Training auf dem Albert Park Circuit von Melbourne Bestzeit, im verregneten zweiten Training wurde der 25-jährige Niederländer Dritter. Aber es gibt für den WM-Leader noch viele Fragezeichen.

Denn Verstappen erzählt: «Die Pistenverhältnisse waren nicht berauschend heute. Die Piste baute kaum Haftung auf und war überaus rutschig.»

«Ich fand des schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, so kannst du natürlich nicht Attacke machen.»

«Dazu kamen die Unterbrechungen mit der roten Flagge, was ebenfalls hinderlich war, um in einen Rhythmus zu kommen.»



«An einem solchen Tag ist es nicht einfach, wirklich zu spüren, wie sich der Wagen anfühlt. Ich glaube nicht, dass ich je in einen Bereich gekommen bin, in welchem ich sagen könnte – jetzt habe ich das Beste aus den Reifen geholt.»



«Wir werden uns nun in Ruhe alle Daten ansehen um zu entscheiden, wie wir ins Sachen Abstimmung weitermachen wollen. So wie es aussieht, wird das Wetter am Samstag und Sonntag ein wenig freundlicher sein.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147