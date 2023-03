Nico Hülkenberg (Haas): «Ich habe ein gutes Gefühl»

​Haas behauptet sich auch in Australien im Mittelfeld: Der erfahrene Nico Hülkenberg erreichte im zweiten Training zum Grossen Preis von Australien in Melbourne die neuntschnellste Rundenzeit.

Nico Hülkenberg will am dritten GP-Wochenende 2023 endlich seine ersten Punkte der Saison erobern. Die Grundlage dazu hat der 35-jährige Emmericher im freien Training vom Freitag gelegt. «Hülki» zeigte mit der neuntbesten Rundenzeit, dass er sich mit seinem Haas-Rennwagen auch in Australien im Mittelfeld behaupten kann.

Nach 120 Trainingsminuten erzählte der Le Mans-Sieger von 2015: «Das war typisch Melbourne heute. Die Leute hier pflegen ja zu sagen – wir haben an einem Tag vier Jahreszeiten. Und genau so war.»

«Leider ist auch unser Programm wegen des Regens beschnitten worden. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl mit dem Wagen. Die Balance ist schon recht erfreulich, jetzt kommt im dritten Training vom Samstag die Feinarbeit.»

«Schwer zu sagen, wo wir in der Qualifikation landen werden. Ich werde versuchen, das Beste aus meinen Möglicheiten zu machen, dann sollten wir so konkurrenzfähig sein wie an den ersten beiden GP-Wochenenden im Mittleren Osten.»



In Bahrain und in Saudi-Arabien konnte Nico jeweils vom zehnten Startplatz ins Rennen gehen.





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147