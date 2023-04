Nico Hülkenberg (Haas/10.): Wieso er an Punkte glaubt

​Nico Hülkenberg setzte sich auch im Qualifying zum Australien-GP sehr gut ins Szene: Erneut in den Top-Ten, zeitweise tauchte der Emmericher mit seinem Haas-Rennwagen sogar an der Spitze auf.

Zum dritten Mal in Folge wird Nico Hülkenberg (35) vom zehnten Startplatz in einen Grand Prix gehen. Auch im Albert-Park von Melbourne zeigte der Deutsche eine starke Leistung – Neuntschnellster im zweiten Quali-Segment, am Ende wieder in den Top-Ten, wie in Bahrain und Saudi-Arabien, zwischendurch flackerte der Name Hülkenberg sogar als Führender über die Zeitmessschirme.

«Das ist für uns sehr gut gelaufen», freut sich der 35-Jährige. «Vor allem in Q2 ist mir eine feine Runde gelungen. Im letzten Quali-Segment hatte ich nur noch einen Satz weicher Pirelli übrig und konnte keine so fehlerfreie Runde mehr hinkriegen wie in Q2.»

«Dennoch dürfen wir mit einer weiteren Top-Ten-Platzierung zufrieden sein. Ich habe fürs Rennen ein gutes Gefühl.»

Der Le Mans-Sieger von 2015 will an seine guten Leistungen im Albert Park anschliessen:



Nico Hülkenberg in Melbourne

2010 mit Williams: Quali-15., Ausfall (Kollision)

2012 mit Force India: Quali-9., Ausfall (Kollision)

2014 mit Force India: Quali-7., Sechster

2015 mit Force India: Quali-13., Siebter

2016 mit Force India: Quali-10., Siebter

2017 mit Renault: Quali-11., Elfter

2018 mit Renault: Quali-7., Siebter

2019 mit Renault: Quali-11., Siebter

2023 mit Haas: Quali-10.



Nochmals Nico: «Wir hatten schon in Saudi-Arabien im Rennen einen anständigen Speed, und die Streckencharakteristik von Dschidda ist mit jener von Melbourne vergleichbar. Also sind auch unsere Erwartungen vergleichbar. Am Roten Meer haben wir gezeigt, dass wir in die Punkte fahren können, dann muss das hier auch möglich sein.»





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit